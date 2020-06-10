【派錢1萬】財庫局許正宇：若以電子方式派錢　反而易造成延誤

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇表示，即使採用電子支付與把現金存入市民銀行戶口，其實時間上並無分別，反而由於需時研究可行性及具體安排，可能造成延誤。（資料圖片）

政府1萬元的「現金發放計劃」將於本月21日開始接受登記。有市民關注電子發放款項會否較派發現金更快到手，財經事務及庫務局局長許正宇表示，即使採用電子支付與把現金存入市民銀行戶口，其實時間上並無分別，反而由於需時研究可行性及具體安排，可能造成延誤。

立法會議員莫乃光就派錢安排向財庫局提問，提及政府長遠應建立電子支付平台，並善用電子支付工具，以更快捷將各類資助及津貼向市民發放。

許正宇回覆時表示，目前派錢的籌備工作已進入最後階段，7月開始發放款項，預計絕大部分市民最遲8月底會收到款項。

許正宇：消費券刺激經濟效果未必理想

他續指，若今次派錢採用電子支付，例如將款項存入市民電子錢包，其實與現金存入銀行帳戶並無分別，反而可能額外需時研究。但政府會密切留意電子支付等方式的發展和普及性，日後如有適當機會，會與其他可行方式一併考慮，務求以最快捷便利而穩妥的方法落實措施。

至於發放消費券會否較派錢更有效刺激消費，許正宇指，若市民主要以消費券去支付基本生活開支，卻沒有因為取得消費券而增加額外消費，發放消費券對刺激消費、帶動經濟所發揮的效果就未必有預期理想。其他經濟體發放消費券的經驗亦顯示，措施對刺激消費所發揮的效果往往未如預期。

政府將密切留意本港的經濟情況，在顧及長遠的財政狀況的同時，適時推出措施振興經濟及紓解民困。

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