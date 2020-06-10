【救國泰不救港航】港航延長無薪假　前服務總監：誰大誰惡誰正確？

▲ 港航財困多時但未獲港府支援，公司最新延長無薪假安排。

國泰航空 （00293） 周二（9日）公布390億元資本重組方案，港府承擔當中273億元，但未有出手協助財困多時的香港航空。香港航空同日（9日）向員工發信，延長無薪假安排，地勤人員減薪最多25%。

港航昨回應本報查詢時稱，關注到香港特區政府注資國泰的救助方案，並希望能一併考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。

據本地傳媒報道，港航7月至10月延長無薪假計劃，規模會縮少，主要涉及經理級或以上的員工及機師，而地勤人員將會根據職級扣減薪酬10%至25%，每月放不多於4天無薪假，並會向機師推出單獨安排。

前服務總監：政府完全放任 香港航空業將獨家經營

港航前服務總監簡浩賢就以粤港澳大灣區航空交流協會主席身份撰文，批評港府傾向於保護龍頭主義，漠視發展中企業發展，難免令業界部分人士心寒，反問是否「誰大誰惡誰正確？」

他繼續批評國泰負面新聞多，包括連年錄大額燃油虧損，認為國泰有「深層次管理問題」。簡浩賢稱，港府若認同航空業行業重要且特殊，理應加強監管和支援，但過去港府一直採用自由市場不干預的做法，面對航空業界的困境及難題甚少援手。

簡浩賢認為，如果政府完全放任其手只會令香港航空趨向單一，甚至未來只能獨家經營，對於香港未來在世界航空中的定位及角色、香港航空運輸業長期發展、甚至香港市民的旅遊都是全輸的局面。

財政司司長陳茂波昨日就指，兩間公司財困的性質不同，港航陷入財困已維持相當長的時間，而國泰在疫情之前有盈利，只是新冠肺炎疫情爆發重擊全球航空業，以致市場失效。他續指，國泰在本港市佔率大，在網絡中發揮的作用大，才會出手救助。

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