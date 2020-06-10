美股意外大舉反彈　都鐸瓊斯：網上理財建議比專業人士可靠

截自昨日（9日），美股已經從3月低點反彈超過40%，納指更創下歷史新高，令許多專業投資者詫異。美國都鐸投資公司創始人瓊斯（Paul Tudor Jones） 在演講表示，他最近受到「市場的教育」，甚至戲稱上社交媒體諮詢理財建議，都比專業人士更可靠。

美國全國經濟研究所（NBER）宣布，美國經濟在2月已結束史上最長的擴張周期，並陷入衰退。 瓊斯認為，有賴聯儲局和聯邦政府空前規模的經濟刺激計劃，美國人民手上持有更多的現金，這將是美國有史以來最短的經濟衰退；然而，大規模財政刺激計劃容易引發通脹，聯儲局若通過加息的方式緩解通脹，或將會對經濟的其他方面產生負面影響。

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談及新冠疫情和美國示威時，瓊斯指出疫情使更多人意識到美國長期以來的社會問題，而弗洛伊德的死燃起人民心中對社會不平等的不滿。他認為 任何不平等現像都會促成改革，事件亦他重新思考公司管理方式。

他又稱，最近受到「市場的教育」，戲言現時上社交媒體諮詢理財建議，都比專業人士更可靠。另一著名投資人、曾任索羅斯軍師的德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）早前亦有類似的看法，他在5月中旬曾指美股估值過高，日前表示對美股近期反彈感到意外，稱自己低估了聯儲局的威力。

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現年65年歲的瓊斯於1980年創立都鐸投資公司，主要運營對沖基金業務，位列《福布斯》2019年全球億萬富豪排行榜第320位，個人總資產為51億美元。《彭博》數據顯示，瓊斯的旗艦基金在今年首五個月的收益率為6.3%，而在五月初時，他曾向客戶表示他建議持有黃金，並透露公司持有少部分比特幣。

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