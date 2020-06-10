澳洲智庫：美國頁岩油業面臨崩潰

新冠疫情造成油價大幅下跌，美國頁岩油開發商Chesapeake Energy已計劃申請破產，類似個案或陸續有來，澳洲智庫周三（10日）發表報告，警告美國頁岩油行業可能崩潰。

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經濟與和平研究所（IEP）的報告，稱商業、旅遊和工業活動受重挫，導致全球市場的油價暴跌，而且俄羅斯和沙特無法就減產協議達成一致共識，令原油供應過剩，亦是一個加劇油價急跌的因素。

報告指出，低油價將影響中東的政治體制，特別是沙特、伊拉克和伊朗；除非油價恢復到以前的水平，否則亦可能導致美國頁岩油行業的崩潰。高盛日前發表報告，警告當前油價反彈已經過度，預計將出現15至20%的回調，並預計布蘭特原油價格在幾周內跌至每桶35美元。

另外，IEP報告亦根據各國失業率、對國際貿易的依賴程度、稅收及政府債務分別佔國內生產總值（GDP）的比重，排列出疫情後經濟最有可能迅速復甦的國家，首四位是中國、印尼、俄羅斯、墨西哥及澳洲。

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