【智能新盤】新地3種租賃方案　智能家居吸新世代

▲ 新地Signature Homes助理總經理李雪麗（左）及工程管理部策劃總監伍則堅皆稱，新世代重視生活質素，智能家居體驗若可提高生活效率，將是租盤其中一個撒手鐧。（湯炳強攝）

「我返屋企喇」，對着手機App一聲令下，便可聲控全屋開燈、開電視，近年智能家居技術愈見成熟，成為生活新寵。新鴻基地產（00016）看準發展潛力，今年首季全新中半山租賃項目TOWNPLACE SOHO（下稱SOHO）正式招租，以智能科技、共享空間作招徠，配備3種靈活租賃方案，主打40歲以下的新世代租客。

新地Signature Homes助理總經理李雪麗表示，完成大量資料搜集後，發現新世代「要有得揀」，追求自主生活模式。市場上大多住宅租賃以年租起跳，SOHO賣點是夠靈活，共293伙提供「服務式住宅」、「附設家具單位」及「自置家具單位」3種租賃方案，租客可按需要揀選是否配備家具、音響等，租期由1個月至2年不等。

她解釋：「外國租客初來港，普遍先租住服務式住宅，『Look and See』觀察後才安定下來，彈性的租賃方案能繼續吸引他們，在同一租盤中搬遷單位。」

▲ 發展商開發專屬手機應用程式，住客出入可控制電子門鎖。（湯炳強攝）

一App整合 室內外大小事

新地工程管理部策劃總監伍則堅稱，新世代追求數碼生活，惟過去智能家居的應用較碎片化，有新產品反而煩惱該如何使用才好，故SOHO將室內外大小事整合於一個App，有助住客輕鬆處理日常事務。「例如掃描QR Code打開電子門鎖、App內預約家居維修、預約燒烤場等共享空間、智能信箱還能提醒住客有信寄來。」伍則堅預料智能家居將成為未來樓盤的新趨勢，但提醒絕不能「為做而做」，必須正中客戶需要。

▲ 住戶亦能隨時隨地控制室內的電器開關。（湯炳強攝）

李雪麗補充，無論是本地或海外短期居港公幹的新世代，生活態度亦類似，如熱愛旅居、講求生活享受。「App特設一個社群，介紹租戶互相認識，可發帖、上載照片聊天，加強租客之間、以及我們與租客的互動。Community Team會從中分析租客興趣，並定期舉辦活動，過去曾組織行山團、歷史文化本地遊、插花班，最新的網上瑜伽班，亦有10多個租戶參加。」

▲ 租戶可於App上發帖，上載照片以及留言。（湯炳強攝）

▲ 租客可租用同系TOWNPLACE KENNEDY TOWN的共享休憩及工作空間，在SOHO登入WiFi後，到達後毋須再連綫。（湯炳強攝）

【疫市營商】新地推外賣優惠 買滿指定金額最高7折

【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物 另設Whatsapp外賣專線

移師綫上 虛擬睇樓遙距簽約

新冠肺炎衝擊下，各國實施封關措施。李雪麗稱：「不少活動都走向綫上，針對無法來港的租客，我們推出360度虛擬導覽睇樓服務，又進行視像通話，讓客人即時提問、即時看環境，方便遙距簽約。」她又指，部分需要向本地企業報到的海外員工，上月起陸續抵港並入住。

>>立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

記者：姚慧儀