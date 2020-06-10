  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【智能新盤】新地3種租賃方案　智能家居吸新世代

商業 16:03 2020/06/10

分享：

新地Signature Homes助理總經理李雪麗（左）及工程管理部策劃總監伍則堅皆稱，新世代重視生活質素，智能家居體驗若可提高生活效率，將是租盤其中一個撒手鐧。（湯炳強攝）

「我返屋企喇」，對着手機App一聲令下，便可聲控全屋開燈、開電視，近年智能家居技術愈見成熟，成為生活新寵。新鴻基地產（00016）看準發展潛力，今年首季全新中半山租賃項目TOWNPLACE SOHO（下稱SOHO）正式招租，以智能科技、共享空間作招徠，配備3種靈活租賃方案，主打40歲以下的新世代租客。

新地Signature Homes助理總經理李雪麗表示，完成大量資料搜集後，發現新世代「要有得揀」，追求自主生活模式。市場上大多住宅租賃以年租起跳，SOHO賣點是夠靈活，共293伙提供「服務式住宅」、「附設家具單位」及「自置家具單位」3種租賃方案，租客可按需要揀選是否配備家具、音響等，租期由1個月至2年不等。

她解釋：「外國租客初來港，普遍先租住服務式住宅，『Look and See』觀察後才安定下來，彈性的租賃方案能繼續吸引他們，在同一租盤中搬遷單位。」

發展商開發專屬手機應用程式，住客出入可控制電子門鎖。（湯炳強攝）

一App整合　室內外大小事

新地工程管理部策劃總監伍則堅稱，新世代追求數碼生活，惟過去智能家居的應用較碎片化，有新產品反而煩惱該如何使用才好，故SOHO將室內外大小事整合於一個App，有助住客輕鬆處理日常事務。「例如掃描QR Code打開電子門鎖、App內預約家居維修、預約燒烤場等共享空間、智能信箱還能提醒住客有信寄來。」伍則堅預料智能家居將成為未來樓盤的新趨勢，但提醒絕不能「為做而做」，必須正中客戶需要。

住戶亦能隨時隨地控制室內的電器開關。（湯炳強攝）

李雪麗補充，無論是本地或海外短期居港公幹的新世代，生活態度亦類似，如熱愛旅居、講求生活享受。「App特設一個社群，介紹租戶互相認識，可發帖、上載照片聊天，加強租客之間、以及我們與租客的互動。Community Team會從中分析租客興趣，並定期舉辦活動，過去曾組織行山團、歷史文化本地遊、插花班，最新的網上瑜伽班，亦有10多個租戶參加。」

租戶可於App上發帖，上載照片以及留言。（湯炳強攝）

租客可租用同系TOWNPLACE KENNEDY TOWN的共享休憩及工作空間，在SOHO登入WiFi後，到達後毋須再連綫。（湯炳強攝）

【疫市營商】新地推外賣優惠　買滿指定金額最高7折

【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線

移師綫上　虛擬睇樓遙距簽約

新冠肺炎衝擊下，各國實施封關措施。李雪麗稱：「不少活動都走向綫上，針對無法來港的租客，我們推出360度虛擬導覽睇樓服務，又進行視像通話，讓客人即時提問、即時看環境，方便遙距簽約。」她又指，部分需要向本地企業報到的海外員工，上月起陸續抵港並入住。

>>立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

記者：姚慧儀

相關文章

【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠
2020/05/19
【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠
【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠　現金即享折扣低至66折
2020/04/30
【疫市營商】新地商場夥800個商戶力推優惠　現金即享折扣低至66折
【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線
2020/04/28
【疫市營商】新地商場向DSE考生贈6000份禮物　另設Whatsapp外賣專線
【疫市營商】麥當勞再推阿華田新地甜品　McCafé加推限定窩夫
2020/04/27
【疫市營商】麥當勞再推阿華田新地甜品　McCafé加推限定窩夫
新鴻基地產（00016） 地產 家具 家居 服務式住宅 Local Tour 瑜伽 行山 中半山 新地

上一篇文章

【疫市營商】Hack.Asia黑客松下月網上舉行　勝出可獲5萬元現金

下一篇文章

邱騰華：美措施短期或影響港營商氣氛　開拓市場克服挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩　創辦人大爆其他顏色時間表
【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩　創辦人大爆其他顏色時間表
【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」
【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」
【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤
【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）