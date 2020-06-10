【疫市營商】Hack.Asia黑客松下月網上舉行　勝出可獲5萬元現金

▲ 初創企業社群及聯繫網絡WHub夥怡和集團，於今年7月6日至8日舉辦第二屆Hack.Asia黑客松。

新冠肺炎疫情衝擊本港各行業，令今年的營商環境甚為艱難。初創企業社群及聯繫網絡WHub夥怡和集團，於今年7月6日至8日舉辦第二屆Hack.Asia黑客松。申請日期由即日起至本月20日接受報名。WHub及 AngelHub的聯合創辦人及行政總裁Karena Belin表示，今次為遵守社交距離，首次實現全數碼化。

怡和集團數據總監歐凰韵表示，冀透過36小時的Hackathon活動，聚集全球的初創企業和學生，利用他們的創造力及技術，為亞洲企業帶來切實可行的變革方案。得獎者可獲50,000的現金獎和實習機會外，還有機會與企業合作，進一步發展其科技方案，並應用於概念驗證。

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比賽將有36個小時設計和開發創新的科技方案，以解決旅遊、電子商務、數據分析、物聯網、消費者體驗、大數據及人工智能等領域所面對的挑戰。有關報名及查詢，可發送電郵至hackathon@whub.io。

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目前參與的機構包括埃森哲、牛奶國際、金門建築、香港空運貨站公司、置地公司、滙豐銀行、怡和國際汽車集團、仲量聯行、怡和飲食集團、文華東方酒店集團及Microsoft香港。

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責任編輯：馬意文

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