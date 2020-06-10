  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Hack.Asia黑客松下月網上舉行　勝出可獲5萬元現金

商業 16:29 2020/06/10

分享：

初創企業社群及聯繫網絡WHub夥怡和集團，於今年7月6日至8日舉辦第二屆Hack.Asia黑客松。

新冠肺炎疫情衝擊本港各行業，令今年的營商環境甚為艱難。初創企業社群及聯繫網絡WHub夥怡和集團，於今年7月6日至8日舉辦第二屆Hack.Asia黑客松。申請日期由即日起至本月20日接受報名。WHub及 AngelHub的聯合創辦人及行政總裁Karena Belin表示，今次為遵守社交距離，首次實現全數碼化。

怡和集團數據總監歐凰韵表示，冀透過36小時的Hackathon活動，聚集全球的初創企業和學生，利用他們的創造力及技術，為亞洲企業帶來切實可行的變革方案。得獎者可獲50,000的現金獎和實習機會外，還有機會與企業合作，進一步發展其科技方案，並應用於概念驗證。

【疫市營商】DXT初創挑戰賽　助初創發展新機遇

比賽將有36個小時設計和開發創新的科技方案，以解決旅遊、電子商務、數據分析、物聯網、消費者體驗、大數據及人工智能等領域所面對的挑戰。有關報名及查詢，可發送電郵至hackathon@whub.io。

【遙距營商計劃】申請D-Biz逾10工作天未發放　中小企預計耗時逾1個月

目前參與的機構包括埃森哲、牛奶國際、金門建築、香港空運貨站公司、置地公司、滙豐銀行、怡和國際汽車集團、仲量聯行、怡和飲食集團、文華東方酒店集團及Microsoft香港。

【防疫抗疫基金】針對餐飲業兩項計劃　累計已發放逾43億資助

責任編輯：馬意文

立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

相關文章

公關角色日益重要　獨立思考助「拆彈」
今日
公關角色日益重要　獨立思考助「拆彈」
HK Express停飛延長至7月11日 擬於7月12日起復航
今日
HK Express停飛延長至7月11日 擬於7月12日起復航
【疫市營商】Jollibee 6月11至18日兩分店　送NESCAFÉ即磨咖啡
今日
【疫市營商】Jollibee 6月11至18日兩分店　送NESCAFÉ即磨咖啡
邱騰華：美措施短期或影響港營商氣氛　開拓市場克服挑戰
今日
邱騰華：美措施短期或影響港營商氣氛　開拓市場克服挑戰
疫情 人工智能 物聯網 設計 香港 亞洲 Microsoft 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【消費優惠】商場+品牌購物有何着數？　日日追蹤

下一篇文章

【智能新盤】新地3種租賃方案　智能家居吸新世代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩　創辦人大爆其他顏色時間表
【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩　創辦人大爆其他顏色時間表
【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」
【中小企困局】兒童口罩不易做　SOSo Mask創辦人：成本比售價高要「蝕住賣」
【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤
【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）
【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）