內地客要錢唔要貨　輸逾460萬元敗走

雖然上周五（6月5日）公布的中原城市領先指數（CCL）創今年新高，反映樓價見底回升，惟市場仍錄蝕讓成交。市場消息指，銅鑼灣瑆華高層B室，實用面積383平方呎，剛以985萬元易手，實用呎價25,718元。

據了解，賣家為內地人，早於2011年，以1,390萬元購入上述單位，現帳面蝕約405萬元，若連稅及佣金計，料輸約470萬元。值得留意的是，銅鑼灣瑆華月初也錄蝕讓，中原林龍南說，屋苑高層C室，實用面積383平方呎，原叫價1,100萬元放盤，終以1,000萬元易手，帳面蝕約238萬元，若連稅及佣金計，料蝕逾290萬離場。

值得留意的是，港島盤樓價向來抗跌，惟近期個別半新盤偶見蝕讓。區內代理指，此類業主多數是投資者及內地客，又說這類樓盤叫價較高，客源不多，在目前市況，業主若要賣樓，只能減價，否則無人問津。代理坦言，這類業主雖然蝕讓，惟扣除過往租金收入，個別或可平手離場。

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