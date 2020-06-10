Mastercard全新無號碼實體卡怎樣用法？

信用卡沒有號碼，會是假卡嗎？Mastercard表示，以往一張有效的實體支付卡印有卡號、有效期、安全驗證碼（CVC2）等資料，用來辨認持卡人身分及支付卡真偽。然而，全新的無號碼實體卡卻只有晶片、銀行商標、持卡人姓名及信用卡品牌商標。Mastercard指，關於無號碼實體卡，有4件事需要知道。

（1）無號碼實體卡為何比傳統實體卡更安全？

無號碼實體卡只會顯示持卡人姓名，而傳統印在支付卡上的資料，例如卡號、到期日等只會儲存在晶片上。這些資料及傳統印在卡背上的安全驗證碼（CVC2）則會顯示在銀行應用程式內的虛擬卡上—— 進一步將持卡人的私隱和資料保密性提升至全新水平。如要進行網上購物，持卡人只需登入銀行應用程式，在進行身分驗證後便可查看相關資料。

（2）如何申請無號碼實體卡？

無號碼實體卡採用數碼優先（digital first）原則，銀行客戶可透過發卡銀行提供的網上渠道申請虛擬銀行卡，之後根據銀行指示啟動其虛擬銀行卡，並將其綁定到常用的電子錢包，日常交易程序與現有手機電子支付無異。銀行亦配備無號碼實體卡供持卡人申請作日常消費之用。

（3）如何使用無號碼實體卡？

在實體商舖消費時，持卡人及商戶可選擇以感應式支付、晶片或磁帶進行交易，整個流程亦與傳統實體Mastercard卡一樣。

以及可使用全港超過3,000部銀通（JETCO）自動櫃員機及全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機提款。

（4）無號碼實體卡在交易時有限制嗎？

除了銀行設定的交易限額，個別銀行也有提供客戶自設交易限額的功能，持卡人可就其個人理財習慣，自行為各消費類別制訂每月消費上限。當有關類別的消費金額到達上限時，系統將會自動限制該項交易。持卡人亦可利用銀行的手機應用程式實時查閱交易紀錄，提高理財效率。

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