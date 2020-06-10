  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【猛將加盟】平保前副董事長加盟騰訊　助拓互聯網金融

股樓投資 17:05 2020/06/10

分享：

內地互聯網巨頭騰訊(00700)在社交、遊戲業務以外，亦加快拓展互聯網金融的步伐。內地媒體報道，早前從中國平安(02318)離職的前董事長任匯川，上周五（5日）已落實加盟騰訊出任金融科技高級顧問，參與探索發展互聯網保險業務。任匯川於今年3月因健康理由向平保請辭，平保另一前高管李源祥，月初已加盟友邦(01299)出任首席執行官。騰訊今日收報446.2元，上升2.9%及創52周新高。

相關文章：【趣話財經】科網企業都鍾意買日本野？　騰訊藉日本擴大動漫版圖

騰訊金融平台由支付平台、財富管理、證券平台、企業金融及民生業務五大範疇組成。現時騰訊旗下支付平台包括微信支付、QQ錢包及財付通。財富管理平台騰訊理財通則為客戶提供基金及保險等理財產品。

相關文章：【趣話財經】內地賣樓無得輸　騰訊做埋內房股？

騰訊近年和阿里巴巴(09988)爭奪互聯網金融市場。適逢集團主業遊戲業務遇多更多政府監管，互聯網金融業務開始成為集團的新增長渠道。觀乎上季業績，騰訊金融科技及企業服務收入264.75億元人民幣，按年增長22%，佔集團全季收入的24%。雖然增幅受累疫情而較過去季度放緩，但騰訊表示，由4月底起，日均商業交易額已恢復至去年底的水平，理財平台在首季穩步擴大業務，資產保有量按年及按季都保持增長。

 

 

撰文 : 投資組

上一篇文章

【趣話財經】香港剛遞表上市　內地售樓處俾人拆左？

下一篇文章

【台灣觀光】名字有「龜」字免費登宜蘭龜山島　邊個個名有「龜」字？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【iM會客室 青姐 X 沈大師】國泰好陰公 股票供唔供？（第一集）
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」