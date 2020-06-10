【猛將加盟】平保前副董事長加盟騰訊　助拓互聯網金融

內地互聯網巨頭騰訊(00700)在社交、遊戲業務以外，亦加快拓展互聯網金融的步伐。內地媒體報道，早前從中國平安(02318)離職的前董事長任匯川，上周五（5日）已落實加盟騰訊出任金融科技高級顧問，參與探索發展互聯網保險業務。任匯川於今年3月因健康理由向平保請辭，平保另一前高管李源祥，月初已加盟友邦(01299)出任首席執行官。騰訊今日收報446.2元，上升2.9%及創52周新高。

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騰訊金融平台由支付平台、財富管理、證券平台、企業金融及民生業務五大範疇組成。現時騰訊旗下支付平台包括微信支付、QQ錢包及財付通。財富管理平台騰訊理財通則為客戶提供基金及保險等理財產品。

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騰訊近年和阿里巴巴(09988)爭奪互聯網金融市場。適逢集團主業遊戲業務遇多更多政府監管，互聯網金融業務開始成為集團的新增長渠道。觀乎上季業績，騰訊金融科技及企業服務收入264.75億元人民幣，按年增長22%，佔集團全季收入的24%。雖然增幅受累疫情而較過去季度放緩，但騰訊表示，由4月底起，日均商業交易額已恢復至去年底的水平，理財平台在首季穩步擴大業務，資產保有量按年及按季都保持增長。