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【櫻淘魔法棒@iM網欄】懶得打字？用淘寶AI功能圖搜心水貨品

名人薈萃 16:10 2020/06/10

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有甚麼不能淘?
在我心目中，淘寶是萬能的，想淘甚麼都可以。但是最近一年，大家都會發現有一些產品是不能淘，亦不能送到香港。包括防疫物資，一律不得從內地出口 (如口罩、手套、體溫槍、溫度計、防護服裝)，黑色T恤、利器、電筒、雨傘、防曬面巾、行山杖、部份五金工具，如紥帶、電鑽、剪刀等。而有些產品也長期不能送香港，包括磁石、標本、易燃物品、藥品等。

有些朋友會發現當你付款時會出現「購買失敗」的題示，內容是「同一時間下單人數過多」，這並不是因為產品太多人付款，而是因為部份收貨地點不能收，所以這些產品變相不能送香港。

善用淘寶拍立淘以圖搜圖

此外，你們有沒有試過，見到心儀物品，很想買下，但不知道如何找到，又或是有些產品網上搜查不到，此時大家可以善用拍立淘這個功能，在淘寶網內，有一個「以圖搜圖」的功能，方便我們找到一模一樣的產品。

自2014年拍立淘」首次上線，據統計淘寶平台上大概有八億件商品數量非常龐大每天超過千萬個搜尋結果，與傳統的文字搜索相比，拍立淘只需要用戶隨手拍一張照片，省去了繁瑣的文字描述，簡化了用戶的購物流程，大大提高了網購的便捷。

方法很簡單，在手機淘寶的主頁面在搜索欄中點擊照相機icon，然後在左下角去查找相簿裡的相片，又或都直接拍照的功能就能識別物品。拍攝一件物品比如想找一件上衣，只要對著衣物拍照即可, 系統會自動識別然後就會顯示類似的產品。

 

經過近六年的反覆運算和優化，拍立淘能夠為用戶提供同款和高度相似的搜索結果。目前「拍立淘」的演算法，可以支援幾億圖片的即時檢索索引，其中包括男女服裝，手袋，鞋以及其他如美妝，家居，飾品等不同種類的商品。

作者＿淘寶小天后簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后、編輯：邊婕

欄名 : 櫻淘魔法棒

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