【櫻淘魔法棒@iM網欄】懶得打字？用淘寶AI功能圖搜心水貨品

有甚麼不能淘?

在我心目中，淘寶是萬能的，想淘甚麼都可以。但是最近一年，大家都會發現有一些產品是不能淘，亦不能送到香港。包括防疫物資，一律不得從內地出口 (如口罩、手套、體溫槍、溫度計、防護服裝)，黑色T恤、利器、電筒、雨傘、防曬面巾、行山杖、部份五金工具，如紥帶、電鑽、剪刀等。而有些產品也長期不能送香港，包括磁石、標本、易燃物品、藥品等。

有些朋友會發現當你付款時會出現「購買失敗」的題示，內容是「同一時間下單人數過多」，這並不是因為產品太多人付款，而是因為部份收貨地點不能收，所以這些產品變相不能送香港。

善用淘寶拍立淘以圖搜圖

此外，你們有沒有試過，見到心儀物品，很想買下，但不知道如何找到，又或是有些產品網上搜查不到，此時大家可以善用「拍立淘」這個功能，在淘寶網內，有一個「以圖搜圖」的功能，方便我們找到一模一樣的產品。

自2014年「拍立淘」首次上線，據統計，淘寶平台上大概有八億件商品，數量非常龐大，每天超過千萬個搜尋結果，與傳統的文字搜索相比，拍立淘只需要用戶隨手拍一張照片，省去了繁瑣的文字描述，簡化了用戶的購物流程，大大提高了網購的便捷。

方法很簡單，在手機淘寶的主頁面，在搜索欄中，點擊照相機icon，然後在左下角去查找相簿裡的相片，又或都直接拍照的功能，就能識別物品。拍攝一件物品，比如想找一件上衣，只要對著衣物拍照即可, 系統會自動識別，然後就會顯示類似的產品。

經過近六年的反覆運算和優化，「拍立淘」能夠為用戶提供同款和高度相似的搜索結果。目前「拍立淘」的演算法，可以支援幾億圖片的即時檢索索引，其中包括男女服裝，手袋，鞋以及其他如美妝，家居，飾品等不同種類的商品。

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！