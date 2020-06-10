業主趕移民　狠劈450萬賣樓　移民潮震散樓市？

港區國安法消息一出，加上美國總統特朗普（Donald Trump）聲言，取消香港特殊待遇地位。若看近期二手成交，總有些賣樓移民個案，令人憂慮移民潮再現，資金大規模流走，终致樓價大幅下跌。中原地產溫志聰說，太子曉珀高層A室，實用面積792平方呎，今年3月開價2,200萬元放售，因業主趕移民，終減價450萬元，以1,750萬元易手，實用呎價22,096元。

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然而，有移民顧問坦言，港人移民習慣有變，不願變賣香港物業，情願出租物業，以租金幫補移民後生活。長實（01113）執行董事趙國雄日前說，港區國安法必須立法，因社會安定，大眾置業才安心，又認為香港不會出現移民潮，就算有人移民，都未賣樓。

事實上，港區國安法消息一出，港股應聲單日急跌逾1,300點，大市成交金額達1,800億元，情況有如資金逃亡潮；地產股最受影響。剛好當時多個新盤準備開售，市場原預計銷售將會受累，惟新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期、萬科香港旗下長沙灣The Campton第1B期，銷情均告理想。

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