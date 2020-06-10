【《夫妻的世界》真人版】台灣「銀行界劉德華」 被妻爆出軌兼拍性愛片

韓劇《夫妻的世界》雖然已經大結局，不過極具張力的劇情仍然令不少韓劇迷回味，夫妻間的忠誠與背叛，何其複雜。近日台灣就爆出真人版的夫妻的世界，而且「劇情」比韓劇更複雜。台灣《鏡週刊》近日報導一單性愛影片醜聞，主角是一間外資銀行的林姓副總裁，而向週刊爆料的竟然是副總裁的妻子。

▲ 台灣外資銀行林姓副總裁的妻子接受台灣《鏡週刊》訪問指控丈夫。（網上截圖）

該副總裁因長得帥，有「銀行界劉德華」之稱。其妻向週刊爆料，指４月時為兒子上網買口罩，故開了丈夫的電腦用，發現一個有自己名字的檔案夾，好奇下打開看看，竟發現是一條性愛片，男女主角竟然是自己和丈夫，其後發現電腦內其他性愛片，男主角都是丈夫，而女主角多達10人，片中部份女子是在不清醒的情況下被拍。。這些影片更依姓名、年度分類，最早一條是於2009年拍攝的，片量40多條達15GB，要看完得花一天的時間，林妻表示她幾乎看過這些影片，但沒有一條能看完，她表示已相崩潰。

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▲ 台灣外資銀行的林姓副總裁，因長得帥被稱為「銀行界劉德華」其妻揭發他醜行。（網上圖片）

林妻向周刊表示，她早於去年7月已發現丈夫有小三，而且不只一人，其中一人更是銀行分行行長，經常以公幹出差之名「偷情」。她曾找私家偵探搜得證據，並以此質問丈夫，但丈年一概否認。現時林妻已報警，對於被指偷拍性愛片，當事人林姓副總裁表示事件已進入司法程序，故不回應。事件震動當地金融圈，警方正調查，相信事件仍在發酵。對於林妻為何要大義滅親，公開事件及報警，她表示不想再有其他女子受害。

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