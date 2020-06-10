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耀才料恒指今年最牛見28000點　暫為京東借出100億孖展

金融經濟 15:20 2020/06/10

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圖左起為耀才證券研究部總監植耀輝、高級顧問黃健財、主席葉茂林以及行政總裁許繹彬.

港股重上25000關，耀才證券主席葉茂林表示，中美貿易戰、社會運動及疫情令香港百業蕭條，直言「衰冇可衰」，隨疫情回穩以及中概股熱潮持續等帶動，估計恒指最樂觀可見28000點。

不過， 耀才證券研究部總監植耀輝指，近期大市氣氛向好，恒指升得較為急促，惟本地政經局勢、中美角力以及疫情仍存隱憂，料短綫處25000至26000點後會略喘息，對下半年股市持審慎態度。

對於中概股熱潮，葉茂林表示，由於美國對中國企業赴美上市收緊限制，預計將有更多中概股來港作第二上市，首輪估計還有8至10隻，而且在中央支持下，未來有更多互聯互通項目落實，如新股通、南向債券通等，增加港股交易規模，對港股市場有利，本港證券業亦會因此受惠。

耀才證券行政總裁許繹彬表示， 首輪回流的中概股均有實力，亦有盈行能力，相信上市後表現亮麗，且長綫前景良好，一定會帶動港交所 （00388） 生意，交易量以及交易產品均會增加，估計券商將會推出更多優惠。

他又指， 由於網易 （09999） 招股反應良好，部分客戶未能抽中網易後，即轉至認購京東 （新上市編號：09618） ，暫已借出近100億元，估計超超額認購情況與網易相若。

投資方面，植耀輝稱，除了看好受惠於第二上市熱潮的港交所，亦看好科網股，還有本地電訊股以及公用股。惟仍看淡本地概念股，例如金融、零售，以及石油股，因石油行業仍處於失衡階段。

相關文章：【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大？（訂戶專享）

【港股市況】恒指2萬5關爭持　網易掛牌在即手遊股起動博雅飈35%（不斷更新）

記者：袁諾曦

香港股票 貿易戰 疫情 中美貿易戰 石油 香港 網易－S（09999） 京東（09618）

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