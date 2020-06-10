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【新冠疫情】「隱形病人傳播率低」惹非議 世衛專家急澄清

環球社會熱點 16:00 2020/06/10

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世衛流行病學專家范霍爾克霍芙日前表示，隱形患者傳播病毒非常罕見，隨即惹來非議。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然肆虐，全球確診人數突破720萬。世界衛生組織在這次防疫工作上被批慢半拍，至近日才勸民眾戴口罩防疫，成為眾矢之的。世衛流行病學專家范霍爾克霍芙日前表示，隱形患者傳播病毒非常罕見，隨即惹來非議；昨日（9日） 澄清，指說法基於少數研究的觀察，並指患者在出現感染症狀後，傳播能力最高。

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范霍爾克霍芙（Dr Maria Van Kerkhove）出席世衛在社交網絡舉行的對話活動時，澄清周一（8日）發表，關於隱形患者（無症狀感染者）傳播病毒非常罕見。她解釋，當病人出現感染症狀和不適後，其時體內病毒濃度最高，傳播能力最強；而隱形患者傳播病毒非常罕見（'very rare'）的說法，是因隱形患者體內病毒濃度不及出現感染症狀的高，故傳播能力相對較低。

通過追踪感染病例，她指出，在隱形患者的接觸者中，少有確診，故認為隱形患者出現第二代傳播的機會不大。

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范霍爾克霍芙亦澄清，她的言論只是基於目前少數來自不同國家感染群組的研究和觀察，世界各地的情況是否一樣，仍是開放問題（'open question'），有待探討。

記者：葉芷樺

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