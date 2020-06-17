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【氣炸Party@iM網欄】新手。身手　初次試炸的土匪雞翼（內附食譜）

名人薈萃 16:54 2020/06/17

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對一個剛購買到氣炸鍋的新手來說，打開包裝紙盒，將「新簇簇」的鍋接上電，然後按指示整理（開鍋），準備第一次大顯身手，那種興奮的心情，的確很享受。

還記得第一個試炸的菜色是甚麼？好幾個朋友都說是：雞翼！

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單是食譜，雞翼已不止數十款，而且一般雞翼的做法也非常容易，滿足感又高。可樂雞翼，照燒雞翼，小朋友喜歡不在話下；水牛城雞翼，日清炸雞粉的唐揚雞翅，也是下酒菜的不二之選。

前陣子朋友的老公陪太太來我們的氣炸趴，也很man的大顯身手，獻出他的處女氣炸作。他带来的雞翼早已醃製妥當，香草氣息豐富：五香粉、孜然粉、磨碎的芫茜籽，還有麻油香氣。

看他興致勃勃的在氣炸前，小心翼翼地撒上黑芝麻，還以大厨的口吻，說要做出健康的氣炸食品，熱度不能太高，過程中要留意但在最後的幾分鐘，需要提高温度，才有香口的效果。

這位很man的男士，氣炸出來的土匪雞翼，香氣漫溢，附在熱騰騰雞翼上的黑芝麻，看上去倒有幾分像他那張周末沒刮胡子的臉。

土匪雞翼相傳於古時湖南的土匪，這些盜賊，打家劫舍可凶了，搶掠的東西，連香料都不放過。押寨夫人應該也懶得很，隨手用那些香料塗在雞上就放火上烤，那香味竟遠飄幾里外，村裡的人就憑著那獨特的香氣，察覺土匪的出沒。

 

以下是朋友介紹的土匪雞翼做法，各人口味不同，希望有知音者：

土匪雞翼食譜:

  • 醃料（看雞翼數量，以下是14隻的份量）
  • 1-1.5 茶匙 五香粉 （five-spice powder）
  • 3-4 茶匙孜然粉/小茴香粉 cumin powder（用量是五香粉的3-4倍）
  • 半茶匙 芫荽粉/芫荽碎 Coriander seed（用量是五香粉的一半）
  • 少許 黑芝麻
  • 2-3茶匙 生抽
  • 1-2 茶匙老抽
  • 半茶匙鹽
  • 1-2 茶匙糖
  • 2茶匙 紹酒/花雕酒
  • 少許麻油 ，胡椒粉

土匪雞翼小Tips

  • 雞翼面向下，AF 180度6分鐘，翻另一面同樣6分鐘，雞翼再翻回來（面向上），AF200 度2-3分鐘。
  • *切記：目測！
  • *切記二：雞翼大小，氣炸鍋品牌，均影響AF的時間，只要覺得適合自己口味便可

（本欄隔周見網）

作者_樂山樂水簡介：

一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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撰文 : 樂山樂水、編輯：邊婕

欄名 : 氣炸Party

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