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邱騰華：美措施短期或影響港營商氣氛　開拓市場克服挑戰

商業 15:18 2020/06/10

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商務及經濟發展局局長邱騰華指，雖然相關的不確定性短期內或會令營商氣氛受到一些干擾，但香港定能克服挑戰。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆立法會議員時指，即使美國採取任何單方面行動，雖然相關的不確定性短期內或會令營商氣氛受到一些干擾，但香港經濟具韌性且基礎穩健，定能克服挑戰。

【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　商會料影響微（附港美進出口表）

就戰略物品而言，2016至2018年美國獲豁免許可證出口往香港的產品，每年總值4億至5億美元，主要為電訊及資訊安全產品和電子產品。他引述創科局認為，短期而言對相關行業或會有影響，但對香港創新科技長遠發展的影響有限，因本港有從世界各地採購設備和科技產品，又或在本地研發相關的產品或技術。

【港區國安法】總商會調查：過半企業料短期業務受拖累　最憂慮外國制裁

他又補充，近年政府和工商界已加大力度開拓更多市場，包括香港第二大貿易夥伴的東盟經濟體，以及「一帶一路」沿線國家。香港已與不同經濟體簽訂了7份自由貿易協定，包括新西蘭、歐洲自由貿易聯盟國家、智利、澳門、東盟、格魯吉亞，以及澳洲。

【港區國安法】港倘失獨立關稅地位物流公司如何自救？　宜深耕內地及東盟市場

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責任編輯：朱悅瀅

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