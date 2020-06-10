【港股追蹤】食正騰訊概念　呢隻股今日又創新高

今年以來騰訊（00700）重拾股王風範，股價近日再次向歷史高位邁向，並帶挈新經濟股起動，當中有小騰訊之稱的微盟集團（02013）股價今日再創上市新高，近1個月以來升幅近60%。

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截至3時，微盟股價最新報9.22元，升11.1%，創上市新高。股價自5月中5.8元起步，已連升5個星期，升幅更達59%。股價去年底時才不過3.39元，今年以來已上升1.7倍，市升暴漲至206億元。

微盟主打雲計算及SAAS（Software as a Service，軟件即服務）業務，在新冠肺炎疫情期間，被視為具網上經營和遙距辦公概念的潛力股，股價開始起飛。近期又推出直播扶持計劃，通過公域廣告拉新、直播運營指導等，助企業打造超級直播間來提升銷售。

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更重要的是，微盟背後第二大股東正是騰訊，現持股8.01%，微盟是微信社交平台的中小企業精準營銷服務提供商，協助中小企透過微信經營業務。此外，新加坡政府主權基金（GIC）亦持有微盟6.81%股權，是第三大股東。

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