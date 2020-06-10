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【歸國無期】中國船員海上漂泊逾百日　網上求救：有人精神崩潰跳海自殺

環球政經 15:52 2020/06/10

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新冠肺炎疫情全球爆發，在郵輪工作的船員被多國拒絕上岸，只能留在船上。早前有滯留在英國多佛爾對開海面郵輪的中國船員在網上發文求救，表示自己已在海上漂泊100多日，仍未能下船。另一滯留菲律賓的中國船員更指，疑有船員因精神崩潰而跳海自殺。

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由網民「Leooo濤」撰寫的帖文指，自己是美國皇家加勒比海郵輪的船員，郵輪現停泊在英國多佛爾港，船上有300多名中國船員。由3月16日開始，已滯留海上，至今已100多日，每日有如坐牢。船公司曾多次安排包機，但最終都因中國沒有發出降落許可而取消。惟現時其帖文己被刪除。

另一稱自稱同為中國船員的「trista悦」，也在網上發文求助，指自己滯留菲律賓海域，船上傳出有人確診的消息，但他們連口罩等基本防護物資都沒有，致電大使館求助，惟得到的回答是「幫不了」，她更聽到有船員精神崩潰而跳海自殺。

內地《第一財經》曾報道，有8萬多名中國船員在國際航行船舶上工作，當中近1萬名船員的勞工合約在5月底到期。交通運輸部及外交部等部門在4月底曾發通告，要求駐外領使館，研究以適當方式安排身處困境的中國籍船員回國。

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撰文 : 鄺庭芳

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