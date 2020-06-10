【熱爆新股】網易京東回港上市　點解係去港股唔係A股？

網易（09999）明日在香港上市，京東（09618）亦接近完成招股，而百度（BIDU）、拼​​多多（PDD）、好未來（TAL）、新東方（EDU）等中概股，相繼傳出赴港上市的消息。愈黎愈多中概股回流香港，但點解唔番A股上市？

事實上，近年回歸A股的中概股都有唔少，如完美世界影視（深：002624）、巨人網絡（深：002558）、暴風科技（深：300431）等，都選擇到A股上市。呢一輪中概股唔番A股，內媒自己分析，首先第一點，當然是港交所（00388）改例，容許同股不同權上市。

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而第二，就是近年中概股在美國市場遭多次狙擊，股價大幅波動。將部分股份分到香港第二上市，香港作為中美市場中間人，可以起到穩定股價的作用。

而第三，在美上市的公司股權結構複雜、外資股東佔比較高的中概股私有化退市成本高，故不少公司都傾向第二上市。而VIE結構是很多企業赴美上市採用的一種模式。若存在VIE架構，呢類中概股回A股第二上市有一定規限。

第四點，港股國際化程度高，近半數投資者來自海外，投資者以機構為主，投資風格偏重長期價值，亦是與A股不同的地方。

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*VIE,Variable Interest Entity，VIE結構是好多企業赴美上市採取的一種模式，指境外上市實體在境內設立全資子公司，該全資子公司並不實際開展主營業務，而是通過協議的方式控制境內運營實體的業務和財務，使該運營實體成為上市實體的可變利益實體。VIE主要是針對中國法律禁止或限制外資投資相關產業所提出一種的模式。

舉例，一間中國A公司想要上市，因為要規避外資投資中國的電信、網路等產業限制，因此先在境外如開曼群島成立一間控股公司B。B公司與A公司簽訂一份協定，將A公司所有債務和權益都轉給B，B公司以此在海外成功上市。騰訊（00700）、京東、阿里巴巴（09988）及百度等科技巨頭都是採用VIE架構成為海外資本市場的上市公司。

