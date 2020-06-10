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【網中人@iM網欄】請個IT就可開網店？別天真了！營運網店需要的7大部門

名人薈萃 16:11 2020/06/10

分享：

上回提到，做電商（網店）不容易，我見過很多公司都是叫市場部的人來負責營運官網，我真的想不通原本只是負責綫下推廣的，何來有經驗可以做到綫上，而且只得兩個人就可以做到？如果兩個人就可以，我就不用請這麼多人了。這星期我就跟大家分享一下如何經營一個官網吧！首先，一個官網需要有幾個部門，現在逐一跟大家說明。

1）技術部：建立官網無論是用一些罐頭網站還是自家開發網上平台，都需要有電腦技術（IT）人員，因為當中要有好多系統對接，例如現金流、物流及倉庫系統等，但香港有些電商在IT方面經驗不足，加上薪資並不便宜，很多公司都很難請到有經驗和專門做電商的IT專業人士，加上很多老闆以為，所有IT人員都會懂電商系統，這真令人費解。

2）商品部：負責商品的開發或採購、商品資料整理和上傳到系統，以至拍攝處理商品圖片及後期加工等。現在很多網站都不單止要有圖片，還可能要製作影片，以增加收視。

3）營運部：負責每日網站商品排位、定價、推廣主題及報表整理等。營運的同事，除了要很了解公司的商品外，也要知道市場正在流行及需要甚麼，售價又要多少才可吸引客人等。

4）推廣部：負責市場推廣吸引更多人到網站購物，同時要負責投廣告或找不同的資源/合作來宣傳網站，且要懂得做報表和數據分析。另一方面，為加強互動，也需要一些小編，為商品撰寫介紹和拍片，以至做直播節目，所以小編拍片外還需在Facebook做直播；近日開始流行CEO直播帶貨，很多CEO都親身上陣出來做直播，包括我也出鏡了....哈哈！有機會再為大家寫一下直播的話題。

5）設計部：別以為懂得做設計就可以，電商設計師跟平面設計是完成不一樣的。

6）客服部：香港人對於客服很有要求，但本地最大的網站就偏偏連熱綫電話都沒有，只提供電郵或聊天工具處理客戶查詢。講真，香港有再多的客服都不足夠，因為香港人真的很喜歡打電話查詢。

7）倉庫部：要準備庫存，還有每天要處理訂單，因為香港人有個特性，當他們付款後就想貨品下一分鐘寄出，甚至可即日到手。

除了上述各個部門，還有其他人事部、財務部等都相當重要。所以各位老闆們，如果閣下也想為自己的公司發展電商，請你千萬不要以為公司有IT人員就可以建立到電商系統。但有些老闆很精明，他們知道市場上不容易找到有電商經驗的人， 所以選擇用第三方服務公司，可以外判全部或部份工作出外，也許是供求問題，這一類公司在近兩年開始多了很多，提供的服務也很多元化，現在做電商確是簡單得多了。

下周再見！

作者_黎文（Leon）簡介

對香港電商有着濃厚情意結，在中港台電商經驗超過16年，曾經是淘寶香港第一號員工，出任淘寶海外總經理。2013年創立MyDress.com發展本地女生購物平台，再於2019年伙拍台灣91APP落戶香港，為商家提供電商OMO新零售服務。

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撰文 : 黎文（Leon）、編輯：邊婕

欄名 : 網中人

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