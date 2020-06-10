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【聯合國制裁】北韓有財路 竟然賣呢D?

環球政經 16:28 2020/06/10

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北韓受聯合國制裁加上新冠肺炎全球經濟近乎停擺的外界不少分析相信北韓經濟應該是雪上加霜。但最近專門調查及分析國安數據組織、總部設於華盛頓的高級防衛研究中心(Center for Advanced Defense Studies，簡稱C4ADS)最近發現，北韓原來另有財路。該中心發現北韓水域異常繁忙，有近300隻船進進出出。

從衞星圖片看到北韓海上佈滿點點的船隻。(網上圖片)

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原來船隻用來挖海沙及運海沙，賣海沙其實是盤大生意，起樓建築需要龐大海沙估計每年全球用海沙量達500億噸。據聯合國4月的調查報告，指北韓去年5月至12月，就出口了100萬噸沙。C4ADS估計北韓從事海沙買賣已多年，並且是北韓重要的出口貨品，追溯以前的紀錄，北韓在2008年單是賣海沙給南韓，涉款就達7335萬美元(5.7億美元)，雖然後來南韓停止向北韓買海沙，但買家不缺，而鄰近的中國是全球海沙需求最大的國家。北韓出口海沙涉違反聯合國制裁令估計北韓為避人耳目，會將大量海沙運出公海，再由其他國家的船隻接貨，掩飾海沙的來源地。

 

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撰文 : 高富健

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