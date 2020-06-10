【聯合國制裁】北韓有財路 竟然賣呢D?

北韓受聯合國制裁 ， 加上新冠肺炎全球經濟近乎停擺 ， 的外界不少分析相信北韓經濟應該是雪上加霜。但最近專門調查及分析國安數據組織、總部設於華盛頓的高級防衛研究中心 (Center for Advanced Defense Studies ，簡稱 C4ADS ) 最近發現，北韓原來另有財路。該中心發現北韓水域異常繁忙，有近 300 隻船進進出出。

▲ 從衞星圖片看到北韓海上佈滿點點的船隻。(網上圖片)

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原來船隻用來挖海沙及運海沙，賣海沙其實是盤大生意，起樓建築需要龐大海沙 ， 估計每年全球用海沙量達 500 億噸。據聯合國 4 月的調查報告，指北韓去年 5 月至 12 月，就出口了100萬噸沙。 C4ADS 估計北韓從事海沙買賣已多年，並且是北韓重要的出口貨品，追溯以前的紀錄，北韓在 2008 年單是賣海沙給南韓，涉款就達 7335 萬美元 ( 約 5.7 億美元 ) ，雖然後來南韓停止向北韓買海沙，但買家不缺，而鄰近的中國是全球海沙需求最大的國家。 北韓出口海沙涉違反聯合國制裁令 ， 估計北韓為避人耳目，會將大量海沙運出公海，再由其他國家的船隻接貨，掩飾海沙的來源地。

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