加強環境感染控制 浸會醫院引進智能機械人 病人、訪客、員工 安全■安心

▲ 香港浸信會醫院總經理黃婉玲(左)、支援服務部經理歐嘉儀(右二)、黃燕妍護士長(感染控制)(右一)過去數月因應疫情起伏，適時推出多項環境感染控制措施，全力守護病人、訪客及醫院員工的健康。

2019冠狀病毒全球肆虐，要有效減少感染，環境的消毒和衛生十分重要。香港浸信會醫院(浸會醫院)自疫情爆發以來，持續加強感染控制，推出連串防控措施，最近更率先引入智能消毒機械人，進一步加強和加快院內環境的徹底消毒和殺菌，為病人、訪客和員工加多一份保護。

醫院人流眾多，加上病人抵抗力較弱，環境消毒更為重要。浸會醫院一向重視病人及訪客健康，確保環境清潔、安全。有感2019冠狀病毒傳播力較廣，醫院自今年初以來因應疫情發展，適時加強及調節各項感染控制措施，包括：

‧ 拓闊病牀間距、

‧ 加密全院所有區域的清潔次數、

‧ 採取人流管控措施、

‧ 調節到診流程及探病時間、

‧ 實施訪客登記、

‧ 進行員工及訪客健康風險評估、

量度體温、

‧ 暫緩部份非緊急服務等。

▲ 只需約10分鐘，IC先鋒1號便能完成25平方米房間的初步消毒工作。

為進一步加強保護，浸會醫院月前在原有的環境清潔及消毒系統上，開本地醫院之先，引入名為IC先鋒1號的智能消毒機械人和清潔機械人IC先鋒2號，加強消毒和清潔高風險區如病房、診症室、候診區，以及電梯和走廊等公眾地方，成為香港第一間以智能機械人輔助環境消毒工作的醫院。

▲ 支援服務部團隊歡迎兩位新成員——智能消毒機械人IC先鋒1號及清潔機械人IC先鋒2號的加入，協助潔淨醫院環境。

市面常見的殺菌消毒機多採用單一消毒模式，浸會醫院的智能消毒機械人集三種消毒及潔淨制式於一身，包括UV-C紫外線、以消毒劑霧化消毒，以及空氣過濾等離子消毒。

研究顯示，智能消毒機械人能有效減少環境表面及空氣中的菌落數目，對殺滅具人類傳染性的冠狀病毒效果良好。本院現場環境測試顯示，智能消毒機械人能消滅環境及物件表面逾99.9%的細菌。

IC先鋒1號能夠全自動模式運作，只需事前設定路線，便可自動按時進入指定區域進行消毒。由於機械人只會在預設的保護區域自動執行任務，人機分隔，發出的紫外射線不會影響旁人；而噴出的消毒劑亦會分解成水和氧氣，不會產生殘留物，加上通風程序，不會產生刺激或過敏。

智能消毒機械人的另一優點是工作更有效率，以自動模式消毒25平方米的房間需時約10分鐘。香港浸信會醫院支援服務經理歐嘉儀表示：「自疫情爆發以來，醫院已全面加強環境清潔消毒工作。隨著IC先鋒1號加盟，我們可進一步提高消毒和清潔的頻率。工作人員會先透過遙距操作，指示機械人完成高風險區域的初步消毒工作，再接力清潔，令病人、同事更加安心。同事對IC先鋒1號的加入表現雀躍。」歐嘉儀補充。清潔機械人IC先鋒2號則協助日常吸塵和環境潔淨工作。

香港浸信會醫院總經理黃婉玲指出，浸會醫院一向重視病人、訪客及全體醫護人員的安全，致力打造衛生、舒適的環境，讓病人安心求診或養病。因應病毒全球大流行，浸會醫院在董事局的全力支持下作出靈活安排，果斷引入先進科技，進一步加強環境消毒和清潔工作。隨著疫情發展，浸會醫院將積極探索引入其他科技，加強防疫效果，包括於稍後推出門診手機預約系統，縮短病人在院內等候的時間，提高服務效率之餘，也可保障院內、外人員的安全，令病患及訪客安心。

▲ 掃地機械人IC先鋒2號配備感應系統，遇到障礙物會自動拐彎或暫停。

香港浸信會醫院

電話：2339 8888

網址：www.hkbh.org.hk

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