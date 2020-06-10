【美國示威】國民警衛隊成員確診 曾應對華盛頓示威

▲ 美國示威持續，國民警衛隊發言人證實，有部分參與應對華盛頓示威任務的成員確診新冠肺炎。

美國因有黑人遭白人警員跪頸致死，首都華盛頓特區及各地都有大規模示威，要部署國民警衛隊來應對示威行動。但國民警衛隊發言人周二（9日）證實，有部分參與應對華盛頓示威任務的成員確診新冠肺炎，但拒絕透露確診人數。

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黑人弗洛伊德（George Floyd）的死激發連場示威，當局調派約1,300名國民警衛隊成員，赴首都華盛頓以作支援。大多數成員連日來執勤都沒有戴口罩，加上示威遊行期間有大批人群聚集，人們也難以保持社交距離。

國民警衛隊發言人周二表示，基於行動安全（operational security）的理由，他們不會透露具體有多少成員確診新冠肺炎。但美媒引述部分知情官員指，他們認為目前感染的警衛隊成員數量不多。

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明尼蘇達州為應對持續的示威浪潮，本月初部署近7,000名國民警衛隊成員，其後有1名成員確診。另外美媒也報道指，2名內布拉斯加州國民警衛隊成員也確診。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）等衛生官員，一直憂慮全國的大規模示威活動，或令美國再出現第二波疫情。據悉，白宮負責協調新冠肺炎疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）周一（8日）與各州長舉行電話會議時，更表示抗議活動導致部分地區的檢測站遭到破壞，警告示威持續或令疫情惡化。

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責任編輯：鄭錦玲

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