【宏觀中國】限空轉套利　出招迫資金流向實體

中國多次放水，向市場釋放流動性，但只有極少部分真正流向實體經濟。無他，經濟放緩，回報前景不明朗，企業缺乏投資意欲是主因之一，而企業在市場上獲得了「平錢」，索性通過結構性存款賺取利差。有消息指，當局擬出招堵塞這方面的漏洞，讓企業要麼不借，借就老老實實用於生產和資本開支。

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市場消息稱，中國銀保監會窗口指導部分股份制商業銀行，要求其壓縮結構性存款的規模，以打擊資金空轉套利，有些銀行被要求於2020年底時，存量結構性存款規模不得高於2019年底的三分之二。

所謂結構性存款，指投資者將資金存入銀行，由銀行通過在普通存款的基礎上嵌入金融衍生工具，以遠期、掉期、期權等方式，將投資者收益與利率、滙率、商品、指數等資產掛鈎的金融產品。

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過去幾年，中國人民銀行頻頻放水，壓低市場利率。企業趁寬鬆的貨幣環境，以低利率貸款、發行低收益率的債券，惟融資得來的資金卻沒有用於生產或固定資產投資，最終大部分資金流向結構性存款，賺取利差，形成資金空轉。資料顯示，截至4月底，全國商業銀行結構性存款餘額約12.1萬億元人民幣，較2019年底的9.6萬億元人民幣，大幅增長26.5%，可謂「生意淡薄，不如賭博」。

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引述路透社的報道，有任職屬窗口指導對象的銀行業人士稱，該行近期已收緊結構性存款產品的發行，「值格高的直接不批，量也在減少。」

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