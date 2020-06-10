美國經濟衰退特朗普仍有得選 杜魯門卡特當年話你知

▲ 【美國示威 美國大選】美國經濟衰退特朗普仍有得選 杜魯門卡特案例話你知

美國經濟正式陷入衰退，11月美國大選選情增添懸念。美國全國經濟研究所（NBER）本周宣佈，美國經濟2月已開始陷入衰退，結束了超過10年之史上最長增長，重擊特朗普政績。不過，經濟衰退雖然普遍與總統連任過不去，但也有例外。美國前總統杜魯門及卡特在經濟衰退下尋求連任，命運大不同。

美國在二戰後至今只有2位總統，在美國經濟陷入衰退的同一年角逐連任，他們是杜魯門（Harry Truman）及卡特（Jimmy Carter）。結果是杜魯門成功，卡特失敗。

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杜魯門1945年在羅斯福病故後坐正成為總統，3年後在經濟衰退下出戰1948年大選，對抗共和黨對手杜威（Thomas Dewey）。

結果杜魯門不旦以選舉人票取得壓倒勝利，民主黨也在該屆大選中，從共和黨手上拿下參眾兩院，同時掌控白宮與國會。杜魯門勝出後，得意地高舉芝加哥報章引述民調，頭版錯誤預測「杜威打敗杜魯門」一幕亦成為歷史經典。

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卡特則沒有那麼幸運。卡特在1980年經濟衰退下，大選對陣共和黨列根（Ronald Reagan），結果卻以歷史罕見幅度慘敗。卡特當年在全美50州中只拿下6個州，獲得49張選舉人票，為列根489票的10分1。

杜魯門的奇葩個案，或者要用美國經濟陷入衰退的時機解釋。NBER資料指，美國1948年衰退在當年11月才發生，正值大選舉行月份，意味民眾投票時應該還未感受到衰退衝擊，甚至還未得知經濟陷入衰退。

反觀卡特任內那次美國經濟衰退，發生於1980年1月至7月期間，比11月大選早多個月在舉行。而且，當時1979年石油危機引起美國民眾恐慌陰影未散，讓列根把握機會大肆攻擊卡特經濟表現糟糕，成為致命一擊。

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美國今年2月開始陷入經濟衰退下，現時情況看來似1980多於1948年。不過，美國近日出現經濟已經走出低谷跡象，5月非農業職位變動意外重回正數，增加250萬個，反應美國各地陸續解封下，經濟有望重回正軌。美股市場近期顯然亦有相同憧憬，大幅走強。這些都可以讓特朗普方便邀功。

只是，美國疫情仍然談不上顯著改善，每日新增超過2萬人確診新冠肺炎。特朗普政府急於解封，加上民眾近日紛紛上街聚集示威，無疑都不利美國疫情受控。新型冠狀病毒會否於秋冬季捲土重來，為美國經濟與特朗普11月選情帶來致命一擊，也許特朗普最需要考慮的問題。

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此外，特朗普處理疫情和示威手法，雖然相信無損共和黨票倉州份保守派選民對他支持，但特朗普看來並未能爭取中間派選民。近期民調顯示，拜登對陣特朗普的話，50%民眾都表示會票投拜登，比率大幅高於特朗普7個百分點；這種支持度是希拉莉2016年大選對陣特朗普期間從未有過。

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責任編輯：方圓之