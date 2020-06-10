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【狙擊港匯】傳大鱷巴斯啟動基金　200倍槓桿豪賭港匯貶值

股樓投資 13:00 2020/06/10

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在次按危機中一戰成名的對冲基金經理巴斯（Kyle Bass）據指他正在集資，計劃狙擊香港聯繫匯率。彭博引述匿名人士，海曼資本管理（Haymen Capital Management）創辦人向潛在投資者表示，本月已成立香港機會基金（Hayman Hong Kong Opportunities Fund），以200倍槓桿的期權合約，豪賭香港聯繫匯率脫钩，如港元在18個月內貶值40%，基金回報可達64倍，但如果在期內安然無羔，基金將化為烏有。

相關報道：【港區國安法】繼蓬佩奧批滙豐取態　股東英傑華亦對撐國安法感不安

據消息人士指，該基金將收取一筆過2%的管理費，如果回報超過100%，表現費將由15%增加至20%，他並沒有透露集資額。

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巴斯曾在2007年的次按危機中，沽空美國次按市場而一戰成名，該年勁賺212%，但他在過去數年狙擊日本國債及人民幣，皆以失敗告終。過去一年，巴斯在Twitter不斷發帖文，支持港人爭取民主。本刊曾向巴斯詢問對港匯看法，惟他拒絕受訪。

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撰文 : 國際組

基金 期權 人民幣 港元 集資 沽空 巴斯 香港 日本 美國

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