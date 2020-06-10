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【新冠肺炎】哪裡最安全？報告：香港危險過中國新加坡

環球社會熱點 13:41 2020/06/10

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【新冠肺炎】哪裡最安全？香港危險過中國新加坡

新冠肺炎席捲全球，哪個地區最安全？總部設於香港的投資公司Deep Knowledge Ventures最新報告顯示，最安全地區三甲分別為以色列、德國和瑞士，香港僅排第13位，危險排過第4的新加坡和第7的中國；多次被外媒稱讚抗疫成功的台灣由上次的第7名跌至第16；港人熱門旅遊地日本排第5。

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報告分析了200個國家和地區的疫情，收集了逾1.1萬個數據，選出全球最安全的地方。評分準則包括政府的隔離措施是否有效、危機處理效率、監控能力、地區恢復能力、緊急應變能力等。以色列、德國和南韓於4月位列首三位。

報告指出，雖然瑞士和德國的經濟受疫情嚴重打擊，但有較強的復原能力，而且兩國均以科學防疫、解封。報告又指，兩國在出現新增確診時，迅速採取了相應措施。

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報告提到，大多得分較高的都是亞洲地區或國家，如中國和新加坡，主因是政府具備較高的應變能力和迅速調配資源的能力。

至於歐洲的整體情況，報告形容，歐洲人是明顯的倖存者，並通過了非常嚴格的壓力測試，即成功重啟經濟和社會活動。

目前高風險的地區是撒哈拉以南非洲和南美洲，以及中東部分國家，排名最低的是南蘇丹。

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記者：鄧燕君

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