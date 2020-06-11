【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！

H和K是一對最普通不過的夫妻，因為兩人在30多歲就退休環遊世界，過著人人稱羨的日子，不少人都以為他們是富二代，親友又不時擔心他們「坐吃山崩」，苦心勸他們繼續工作，但事實是兩人十年前就發現「4%法則」，計算出退休所需要的資金。

兩人退休計畫的第一步是確認目標金額，在20多歲時兩人就開展「超積極存款計畫」，各自存下80%以上的收入，並開始把所有的花費記錄下來。

兩人曾在台灣生活，到後來搬到丈夫所工作的西雅圖生活，兩人沒有「父蔭」，在西雅圖沒有物業和車，只租了在市區內的一房一廳單位，平日交通就坐公交或走路，家中大部分的傢俱都是從網上買二手，雖然美國的生活費及物價都比台灣高，但他們還是能存下約60%以上的收入。

▲ 兩人刻苦的儲蓄大計，曾每月存起60至80%收入。(資料圖片)

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後來，他們物色到便宜3成的單位，最後經過十年努力省錢的生活，他們就辭去工作環遊世界，不過初時兩人都擔心過規畫可能不似預期，但試驗一年後，兩人那年不但花不到總存款的4%，還有多餘的股息可以再投資，簡單來說就是旅行了一年多，在花錢後存款還不減反增。

「4%法則」是甚麼？

「4%法則」的意思是每年可花費的金額，是總存款數的4%，這對夫妻教路，假設你一個人每月支出為1萬，一年總支出為12萬，你就需要有12萬÷4%＝300萬的存款，理論上你可以每年用12萬，而本金若生出比4%多的錢，資金就可以一直「用之不盡」。 以年息5%複利計算，跟另一半一個月各存1萬，16年後你們就能各有近300萬的存款，加上隨年紀增長，收入理應會增加，能存的錢也會愈來愈多，假設你由23歲出社會工作，每月存1萬並找到一年5%增長的方案，如股票或基金等，絕對有機會在39歲(23歲+16年)就退休。當然如果你希望退休後有更好的生活質素，那你就要有更多本金做退休預備金。

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