【遙距營商計劃】申請D-Biz逾10工作天未發放　中小企預計耗時逾1個月

▲ 遙距營商計劃（D-Biz）旨在為港企開拓綫上業務，或進行與綫上有關的宣傳等。

遙距營商計劃（D-Biz）旨在為港企開拓綫上業務，或進行與綫上有關的宣傳等。早前亦承諾在10個工作天內，完成審批並發放資助予企業。不過，專門協助企業申請政府資助的顧問公司、SaveSMEHK.com創辦人譚麗時表示，25日即日申請至今，仍未收到資助。

她解釋，替約30間企業申請時，曾收到官方確認收到申請的電郵回覆。而企業對於D-Biz資助亦甚有期望，希望能盡快領取到資助，拓展新商機。但她指出，申請當日承諾10個工作天內，可收到資助，但從25日至今已到第13個工作天。她曾致電生產力促進局查詢，亦只稱等待電郵回覆，未有其他額外的詳情或資訊。

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港企：藉D-Biz拓中國綫上業務 料1個月完成審批

Dude & Bestie從事手袋零售，並因應疫情申請D-Biz，冀拓展中國的綫上市場。其創辦人鄭德成表示，經反覆研究後於29日申請D-Biz，並於2至3個工作天後，收到確認申請的電郵，但該電郵同時透露申請數量多，審核時間需延長。他預計，最後需要1個月時間才有資助發放。

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不過，他坦言是次申請程序和條款較麻煩。他解釋，該計劃需要企業以「價低者得」的方式揀選供應商，但價錢較低者的服務未必如理想。倘若要選擇較高價錢的供應商，又需填寫原因。然而，申請的位置有限，未能詳細解釋。他最後為盡快可領取資助，亦只能揀選價低者。

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記者：馬意文

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