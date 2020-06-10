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【新股IPO】海普瑞、弘陽服務本周尋求上市聆訊

金融經濟 13:07 2020/06/10

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據報，若兩家公司成功通過上市聆訊，將於下周進行投資者路演。

據外電報道指，內地製藥公司深圳市海普瑞藥業（深：002399）及物管股弘陽服務於本周內尋求通過上市聆訊，分別各集資3億美元至4億美元（約23.4億港元至31.2億港元）及7000萬美元至8000萬美元（約5.46億港元至6.24億港元）。

報道續指，若兩家公司成功通過上市聆訊，將於下周進行投資者路演。

深圳市海普瑞藥業主要建構的產品組合包括，抗凝血及抗血栓治療領域的一流藥物，並針對腫瘤、自身免疫 及代謝等領域的免疫系統紊亂軸的疾病的創新候選藥物。

截至下午一時，深圳市海普瑞藥報23.91，升0.67%，成交2.89億元人民幣。

聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。

另外，物管股弘陽服務主要提供物業管理、非業主增值服務及社區增值服務，分別佔去年總收入的70.5%、24.1%及5.4%。弘陽服務去年收入達5億元（人民幣，下同），按年增44.1%，溢利亦增73%至5,706.7萬元。

農銀國際為獨家保薦人。

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責任編輯：謝卓榮

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