【美國示威】特朗普稱遭警推跌老翁演戲 共和黨友無言

▲ 特朗普質疑遭警推跌老翁是Antifa組織内奸,又指對方刻意演戲扮跌得嚴重,令一班同屬共和黨的參議員都無言。

美國有黑人遭白人警察跪頸致死,事件觸發全國各地大規模示威。紐約州水牛城有75歲老翁,遭執勤警員推跌至頭破血流重傷。美國總統特朗普卻於社交媒體再發爭議言論,質疑受傷老翁是Antifa組織内奸,又指對方刻意演戲扮跌得嚴重,令一班同屬共和黨的參議員都無言。

特朗普周日(9日)於Twitter發文,評論老翁遭推跌事件:

遭水牛城警察推跌的示威者,或是反法西斯組織Antifa的內奸。75歲的古吉諾似乎想掃瞄警方通訊系統,企圖中斷設備通訊才遭推開。我看了某美國新聞網的報導,他只遭輕力推開,看起來卻跌得更嚴重。他的目標是通訊設備,這會是經過安排嗎?

據悉,遭警察推跌的老翁古吉諾(Martin Gugino)目前仍在醫院留醫。特朗普未提出證據下,質疑古吉諾來自Antifa,被批評是胡亂猜測的陰謀論。

甚至連特朗普的共和黨友,面對特朗普的帖文大多也無言以對,部分人更拒絕評論。

阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基(Lisa Murkowski)讀完帖文後,一開始不知道說甚麼,然後質疑特朗普為何要煽風點火(fan the flames)。

南達科他州共和黨參議員圖恩(John Thune)稱,特朗普的帖文是嚴重指控(serious accusation),認為對方應附上事實和證據來作此指控。

至於緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)似乎也嫌特朗普多言,表示:

我認為總統不對法院審議的事情發表評論,會是最好做法。

(I think it would best if the president did not comment on issues that are before the courts.)

經常批評特朗普的共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney),表示對帖文感到震驚。他甚至不願多提,指不會再對此發表任何評論。

