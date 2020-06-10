【美國示威】特朗普稱遭警推跌老翁演戲 共和黨友無言

▲ 特朗普質疑遭警推跌老翁是Antifa組織内奸，又指對方刻意演戲扮跌得嚴重，令一班同屬共和黨的參議員都無言。

美國有黑人遭白人警察跪頸致死，事件觸發全國各地大規模示威。紐約州水牛城有75歲老翁，遭執勤警員推跌至頭破血流重傷。美國總統特朗普卻於社交媒體再發爭議言論，質疑受傷老翁是Antifa組織内奸，又指對方刻意演戲扮跌得嚴重，令一班同屬共和黨的參議員都無言。

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特朗普周日（9日）於Twitter發文，評論老翁遭推跌事件：

遭水牛城警察推跌的示威者，或是反法西斯組織Antifa的內奸。75歲的古吉諾似乎想掃瞄警方通訊系統，企圖中斷設備通訊才遭推開。我看了某美國新聞網的報導，他只遭輕力推開，看起來卻跌得更嚴重。他的目標是通訊設備，這會是經過安排嗎？

據悉，遭警察推跌的老翁古吉諾（Martin Gugino）目前仍在醫院留醫。特朗普未提出證據下，質疑古吉諾來自Antifa，被批評是胡亂猜測的陰謀論。

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甚至連特朗普的共和黨友，面對特朗普的帖文大多也無言以對，部分人更拒絕評論。

阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）讀完帖文後，一開始不知道說甚麼，然後質疑特朗普為何要煽風點火（fan the flames）。

南達科他州共和黨參議員圖恩（John Thune）稱，特朗普的帖文是嚴重指控（serious accusation），認為對方應附上事實和證據來作此指控。

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至於緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）似乎也嫌特朗普多言，表示：

我認為總統不對法院審議的事情發表評論，會是最好做法。

（I think it would best if the president did not comment on issues that are before the courts.）

經常批評特朗普的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney），表示對帖文感到震驚。他甚至不願多提，指不會再對此發表任何評論。

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責任編輯：何穎兒