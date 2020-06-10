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【網絡安全】本田總部遭黑客攻擊　暫停工廠生產及關閉辦公室

科技 13:30 2020/06/10

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本田昨（9日）發表聲明，本田內部系統遭黑客網路攻擊，即時暫停全球多個製造工廠的生產，以及關閉辦公室。

近月勒索軟件攻擊次數上升，就連日本汽車製造商本田（Honda）都中招。本田昨（9日）發表聲明，本田內部系統遭黑客網路攻擊，即時暫停全球多個製造工廠的生產，以及關閉辦公室，讓員工放假一天。

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本田指出，在8日上午本田東京總部的網路系統遭勒索軟件惡意攻擊，病毒進入內部伺服器中，影響全球生產製造工廠的電子郵件系統和辦公服務。為評估系統受損狀況，本田全球多間的製造工廠暫停生產，包括美國、日本、土耳其等。

本田建議所有員工立即暫停使用電腦，並放假一天。該企其後亦在Twitter上表示，本田客戶服務和本田金融服務遇到技術難題，暫時無法使用，正在努力及盡快解決問題。

本田其後亦在Twitter上表示，客戶服務和金融服務遇到技術難題，暫時無法使用。（Twitter截圖）

而目前本田大部分業務已逐步恢復營運，不過位於美國俄亥俄州及土耳其的汽車工廠，和巴西及印度的電單車工廠則仍是暫停生產狀態，但就沒有宣布何時會全面復工。

值得注意的是，本田向外國科技網站The Verge透露，經過初步的調查後，暫時仍不能確定客戶或員工的資料有否因網路攻擊而洩漏。

>>>【資訊保安】勒索軟件趁疫情攻擊　專家教路：加強備份

責任編輯：曾曉汶

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