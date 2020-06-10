【疫市營商】Jollibee 6月11至18日兩分店　送NESCAFÉ即磨咖啡

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NESCAFÉ即磨咖啡進駐Jollibee快樂蜂兩間指定分店，單售原價14元，現凡購買任何套餐加1元，即可升級歎上一杯NESCAFÉ即磨咖啡。同時Jollibee於兩間指定分店有免費贈飲。
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Jollibee將於6月11日於干諾道中及黃埔花園分店，舉行「免費贈飲NESCAFÉ即磨咖啡日」，上午8時至11時向推廣員出示已like Jollibee Facebook – Jollibee Hong Kong或Instagram – Jollibeehongkong，即可免費獲贈NESCAFÉ即磨咖啡一杯。
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此外，於6月12至18日(星期六日及公眾假期除外)，手機出示此券亦可於Jollibee該兩間指定分店，免費獲贈NESCAFÉ即磨咖啡一杯。
NESCAFÉ®限定供應即磨咖啡分店詳情：
1. Jollibee - 干諾道中
地址：干諾道中61號福興大廈地下
營業時間：早上8時至晚上8時
2. Jollibee - 紅磡
地址：黃埔花園第3期地下1B號鋪
營業時間：早上8時至晚上10時 （星期五及六：早上8時至晚上10時半）
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責任編輯：朱悅瀅