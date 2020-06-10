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【黃金投資】高盛：若美通脹高於目標　金價可破2000美元

環球政經 15:38 2020/06/10

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高盛周二发研究報告稱，金價有可能上漲至每盎司2,000美元之上，前提是如果美國聯儲局能夠接受，未來美國通脹率有可能高於2%的通脹目標。該行同時調高了對於銅價和鋁價的預測。

相關文章：【美股戰報】道指七日來首跌　航空股全面回吐

高盛分析師Jeffrey Currie表示：「雖然這並非基本假定情況，但我們認為通脹高於目標，是推升金價突破2,000美元的潛在動力」。報告中還稱，短期因疫情衝擊，無疑會出現通貨緊縮情形，但如果勞動力市場復甦強勁，家庭收支隨之增強，同時財政刺激加大，都指向通膨升溫風險將提高。

高盛強調，未來12個月對金價的基本預測為每盎司1,800美元，盡管市場風險胃納近期有所提升，但美元近日疲軟、以及低息環境仍支持金價。現貨金曾於2011年9月達到最高水平的1921.17美元，本周三（10日）價格為1718.6美元。

相關文章：【經濟數據】周三公布5月CPI　料或重回「2時代」

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撰文 : 國際組

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