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【睇淡美元】美國財政、貿易赤字激增　新債王唱衰美元

環球政經 16:35 2020/06/10

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美國自今年3月起，推出一系列經濟刺激措施以抗擊新冠疫情，有「新債王」之稱的DoubleLine創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（9日）稱，「雙重赤字」（Twin Deficit）——美國政府財政預算赤字及貿易逆差大幅升高，預料美元短期內難有很大回升。

他表示，財政赤字及貿易逆差或將升至佔GDP的12%，這意味着美元可能會跌至2011年的水平，即美元指數回落到80以下。股市方面，美股目前已升至高位，科技股推升下納指更再創新高，周二突破一萬點大關，收報9954點；惟岡拉克卻睇淡美股，認為美股已經到位高位。

岡拉克又指出，儘管美元具有避險作用，若美股從當前水平下跌，避險資產理應受到追捧，不過雙赤字不斷膨脹，料將拖累美元走勢。美元指數現報96.2點，距離3月19日的高位103點，已經下跌逾7%。

相關文章：【黃金投資】高盛：若美通脹高於目標　金價可破2000美元

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撰文 : 國際組

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