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【新股IPO】網易一手難求 上市表現可超阿里？

金融經濟 12:41 2020/06/10

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焦點新股網易 （新上市編號：09999） 明日首日掛牌，招股反應熱烈，獲超購近360倍，並凍資逾2,000億元，而且中簽率低，一手難求。網易掀起新一輪中概股回流潮，聲勢較去年上市的阿里巴巴 （09988） 有過之而無不及，網易上市後表現能否超越阿里？

獲37萬散戶捧場入飛 凍資逾2000億

盡管網易的集資額約242億元，遠低於千億集資額的阿里，不過網易招股熱度遠較阿里熱烈。網易公開招股吸引37萬人入飛認購，凍資額逾2,300億元，無論是認購人數還是凍資額，都勝阿里，阿里當時獲約21萬認購，凍資不足千億元。

網易招股熱爆，抽新股的投資者要中簽並不易。網易一手中簽率僅得8%，要認購45手才可以穩獲一手，可謂一手難求。相對地，阿里一手中簽率達8成，抽中新股機會甚大。

既然網易一手難求，招股反應遠勝阿里，市場關注網易首日表現能否超越阿里。阿里首日掛牌升近7%，網易是否會表現更佳？

 

 

ADS股價走向 影響網易首日表現

在以往，新股招股反應熱烈，首日很大機會可以炒高，不過有別於在港第一上市的股份，網易的首日表現不能單看招股反應。阿里及網易都是回流港股的中概股，均是在港第二上市，其股份早已以美國存託股（ADS）形式於美股上市，因而ADS股價走勢將左右在港上市的首日表現。簡單而言，倘在港招股定價較ADS價折讓較大，則有利港股首日高開。

阿里上市時以176港元定價，定價較隔夜ADS股價折讓約4.6%。港股定價較ADS低，造就阿里在港首日升近7%。

至於網易，其ADS隨美科技股向好，現時網易在港以每股123港元定價，定價較網易ADS周二收市價折讓約3%，即仍較ADS股價低。

網易明天首掛表現，關鍵是網易ADS周三的股價表現，倘ADS續攀升，令網易在港定價較ADS價進一步拉闊，將有利網易明天在港表現；相反，倘周三ADS價走低，或會削弱網易在港的首日表現。

相關文章：【新股IPO】9999網易超購近360倍　1手中籤率8%（附分配結果）

責任編輯：錢家鋒

中國概念股 IPO 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999）

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