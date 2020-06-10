美國正式陷衰退 拜登再添彈藥 特朗普選情雪上霜

▲ 【美國示威 美國大選】美國正式經濟衰退 拜登再添彈藥 特朗普選情雪上霜

美國經濟正式陷入衰退，結束了超過10年之紀錄以來最長經濟增長時期。美國總統特朗普向來自經濟提速增長作為執政亮點，如今美國經濟在疫情和示威夾擊下陷入衰退，特朗普尋求連任選情可謂雪上加霜。特朗普大選對手拜登近期民望本已領先，現在則再添彈藥，馬上攻擊特朗普毀了美國多年增長。

美國全國經濟研究所（National Bureau of Economic Research，NBER）本周宣佈，美國經濟2月開始已陷入衰退，結束了此前長達128個月的連續增長。美國最新增長周期始於2009年，為1854年有紀錄以來最長。

NBER雖為民間非牟利組織，但一向被視為判斷經濟周期始末的「官方」權威。技術上說，經濟連續收縮2季才算陷入衰退；美國首季年率化國內生產總值（GDP）按季大跌5%，次季在封城措施下恐也難逃負數，錄得經濟衰退。NBER則是評估經濟周期確切於何月展開或結束。

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NBER宣佈美國經濟陷入衰退，好比向特朗普當頭潑冷水。美國上周公佈5月新增職位，在多地解封下重回正數，增加250萬個。特朗普隨即宣揚為「美國史上最偉大反彈」（the greatest comeback in American history），甚至拿涉遭警員濫殺黑人弗洛伊德（George Floyd）說事，認為對方在天之靈也會感到安慰。

就算美國經濟最壞時刻或者已過，重拾增長卻非馬上就能實現。拜登主張，他在奧巴馬任下擔當副總統期間，繼承了對上一任總統小布殊治下的金融海嘯經濟衰退，他領導美國復甦實現史上最長增長，「如今有力作為總統再做一次」。

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不過，特朗普執政下，仍可為美國經濟開始走出低谷邀功。聯儲局前副主席布林德（Alan Blinder）比喻，當跌了17級樓梯後重上爬上3級，就是進入復甦，只是仍然比之前低14級。特朗普競選團隊亦攻擊，拜登稱經濟正處於自由落體狀態（freefall）「講大話」。

特朗普選情最大威脅，或者來自美國新冠肺炎疫情會否出現第二波爆發。德銀亞太區首席經濟學家兼研究總監史米高（Michael Spencer）認為，美國解封得太早，封城等限制措施可能需要隨疫情反彈重新推出，經濟屆時會舉步維艱。

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責任編輯：方圓之