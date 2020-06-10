【港區國安法】安倍：G7將發聯合聲明 冀維持一國兩制

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多國關注中國計劃在香港落實「港區國安法」，日本未有隨英美發表對華強硬的聲明。日本首相安倍晉三表示，七國集團（G7）將就此事發表聯合聲明，日本希望帶頭發聲。他指出，G7的使命是領導全球輿論，在香港目前實施一國兩制的基礎上，日本將發表聲明。
美國、英國、加拿大與非G7成員國澳洲在上月底發聲明，批評中方做法削弱香港一國兩制、高度自治，措辭強硬。但日本未有加入，官房長官菅義偉較早前亦未有正面回應，日方會否加入或採取主動行動。
安倍日前在國會稱，正觀察香港局勢，對北京做法深感憂慮，希望香港能夠維持一國兩制，穩定及民主非常重要。日本上月底亦發表聲明，對中方舉動表示深切關注。
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中國外交部發言人趙立堅其後回應指，為實現國家坍席習近平以國賓身分訪日，「希望日方為此創造良好的環境和氛圍」，間接向日本施壓，要求日方與歐美劃清界線。
G7成員國包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國，德法早前表示，正關注香港局勢，聲明未有英美強硬。
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記者：韓羚