▲ 【港區國安法】安倍：G7將發聯合聲明 冀維持一國兩制

多國關注中國計劃在香港落實「港區國安法」，日本未有隨英美發表對華強硬的聲明。日本首相安倍晉三表示，七國集團（G7）將就此事發表聯合聲明，日本希望帶頭發聲。他指出，G7的使命是領導全球輿論，在香港目前實施一國兩制的基礎上，日本將發表聲明。

【港區國安法】菲律賓力撐立法 華春瑩大讚正義的力量

憂中國留學生為「特工」 英國國會倡禁讀英國大學

美國、英國、加拿大與非G7成員國澳洲在上月底發聲明，批評中方做法削弱香港一國兩制、高度自治，措辭強硬。但日本未有加入，官房長官菅義偉較早前亦未有正面回應，日方會否加入或採取主動行動。

安倍日前在國會稱，正觀察香港局勢，對北京做法深感憂慮，希望香港能夠維持一國兩制，穩定及民主非常重要。日本上月底亦發表聲明，對中方舉動表示深切關注。

【澳洲升學】教育部對澳洲發留學預警 華春瑩：歧視華人層出不窮

【中澳角力】「澳洲是最安全留學地」澳洲斥中方歧視指控無理

中國外交部發言人趙立堅其後回應指，為實現國家坍席習近平以國賓身分訪日，「希望日方為此創造良好的環境和氛圍」，間接向日本施壓，要求日方與歐美劃清界線。

G7成員國包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國，德法早前表示，正關注香港局勢，聲明未有英美強硬。

【中美角力】美修訂禁飛令 中國客機赴美每周限兩班

【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚