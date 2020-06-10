  • 31°C
香港時間 : 2020610日 (三) 17:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】弗洛伊德喪禮 黑人領袖轟特朗普冇做嘢

環球社會熱點 12:25 2020/06/10

分享：

喪禮上，有多名政界人士致悼詞，黑人民權領袖沙普頓狠批特朗普對這項罪行漠視不理。

美國被白人警員制伏後身亡的黑人弗洛伊德（George Floyd）的喪禮在周二（9日）假得州休斯敦舉行，約500人出席。席間，有多名政界人士致悼詞，黑人民權領袖沙普頓狠批特朗普對這項罪行漠視不理，表現冷漠；民主黨總統候選人拜登也有通過影片致悼詞，呼籲結束種族歧視。

黑人民權領袖沙普頓（Al Sharpton）發表長篇悼詞，他形容，弗洛伊德死亡並非悲劇而是罪行；又狠批總統特朗普一邊高調批評中國人權問題，但另一邊對國內弗洛伊德的人權受侵犯就隻字不提，表現冷漠，指控特朗普把是非顛倒，並沒有實踐公義。

【美國示威】弗洛伊特外甥女控訴：「這是仇恨犯罪」

【美國示威】防長反對出兵鎮壓 特朗普曾怒稱「炒魷」

喪禮上，多名政界人士致悼詞。早前有報道指將考慮出席喪禮的民主黨總統候選人拜登通過影片致悼詞，談及現時是時候結束種族不公平的情況。

休斯敦市長特納（Sylvester Turner）宣布將6月9日定為弗洛伊德日，以關注歧視黑人問題，並表示會簽署行政命令，禁止休斯敦警方用箍頸等方式制服疑犯。

【美國示威】「99%警察偉大」特朗普拜登反對解散警隊

【美國示威】「不抗爭比疫情更危險」 醫學界搬龍門遭質疑

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變
2020/06/08
【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變
【美國示威】美黑人受警暴機率高白人4倍 差過英、澳發達國家
2020/06/09
【美國示威】美黑人受警暴機率高白人4倍 差過英、澳發達國家
【美國示威】弗洛伊德遺體最後一天讓公眾瞻仰
2020/06/09
【美國示威】弗洛伊德遺體最後一天讓公眾瞻仰
【反警暴示威】法國禁警察鎖喉 稱對種族歧視零容忍
2020/06/09
【反警暴示威】法國禁警察鎖喉 稱對種族歧視零容忍
【美國示威】「警員受傷主流傳媒不報」 前法官質疑不中立
2020/06/09
【美國示威】「警員受傷主流傳媒不報」 前法官質疑不中立
拜登 特朗普 歧視 人權 請願示威 美國 美國民主黨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月10日 時間17:00）
德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎
德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎
200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光
200倍槓桿押注聯繫匯率崩潰 Kyle Bass無懼或輸清光
【美國示威】特朗普稱遭警推跌老翁演戲 共和黨友無言
【美國示威】特朗普稱遭警推跌老翁演戲 共和黨友無言
憂中國留學生為「特工」 英國國會倡禁讀英國大學
憂中國留學生為「特工」 英國國會倡禁讀英國大學
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點
【美股收市】納指創新高曾首破1萬關 惟道指挫300點