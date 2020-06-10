【美國示威】弗洛伊德喪禮 黑人領袖轟特朗普冇做嘢

▲ 喪禮上，有多名政界人士致悼詞，黑人民權領袖沙普頓狠批特朗普對這項罪行漠視不理。

美國被白人警員制伏後身亡的黑人弗洛伊德（George Floyd）的喪禮在周二（9日）假得州休斯敦舉行，約500人出席。席間，有多名政界人士致悼詞，黑人民權領袖沙普頓狠批特朗普對這項罪行漠視不理，表現冷漠；民主黨總統候選人拜登也有通過影片致悼詞，呼籲結束種族歧視。

黑人民權領袖沙普頓（Al Sharpton）發表長篇悼詞，他形容，弗洛伊德死亡並非悲劇而是罪行；又狠批總統特朗普一邊高調批評中國人權問題，但另一邊對國內弗洛伊德的人權受侵犯就隻字不提，表現冷漠，指控特朗普把是非顛倒，並沒有實踐公義。

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喪禮上，多名政界人士致悼詞。早前有報道指將考慮出席喪禮的民主黨總統候選人拜登通過影片致悼詞，談及現時是時候結束種族不公平的情況。

休斯敦市長特納（Sylvester Turner）宣布將6月9日定為弗洛伊德日，以關注歧視黑人問題，並表示會簽署行政命令，禁止休斯敦警方用箍頸等方式制服疑犯。

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記者：葉芷樺

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