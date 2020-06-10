【疫市營商】DXT初創挑戰賽　助初創發展新機遇

▲ DXT初創挑戰賽會揀選30個團隊，申請日期截至本月30日為止。

新冠肺炎疫情重挫本港各行業，港企尤以初創，更需要多花心思，尋求發展和出路。DXT初創挑戰賽夥科技初創公司，透過企業家計劃、選拔比賽和任務之旅，將本地設計師與科技創業家合作，共同發展業務，令構想商業化。

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該計劃會揀選30個團隊，參加DXT初創挑戰賽。申請日期截至本月30日為止。倘若成為入選，可有為期3個月的獲來自矽谷的專家擔任導師，並透過與專家團隊及投資者磋商，拓展香港、美國和內地的商機。培訓日期則由7月13日至10月29日。不過，申請者須符合以下條件：

1. 申請者必須為本地設計師、科技公司或設計應用企業 2. 申請者如以個人為單位，必須為香港永久性居民（即其香港身份證須有三粒星）；如以公司為單位，必須為本地註冊設計公司及（或）設計應用企業 3. 透過DXT 配對平台而成功配對或香港設計師協會及香港科技園公司推薦的團隊，在申請時將獲優先考慮。

申請者須在申請書內準備資料，包括1分鐘視頻，介紹公司/團隊/DXT產品的初步想法；參與研究DXT產品的創始人、設計師及科技人才的簡歷；以及公司資料，如背景、使命、願景、目標市場及業務範圍等。

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DXT初創挑戰賽30進15 擠身決賽可到海外學習

30個團隊在培訓後，會採取30進15的規則，被揀選進行DXT初創挑戰賽。然後各團隊有7分鐘的時間向專家評審團，展示DXT產品研發成果，再被挑選12隊優勝團隊進入決賽，及參加海外及內地任務之旅。

成功擠身決賽的團隊，將於11月前往矽谷和深圳，參加DXT任務之旅。目標是為讓參加者了解新興行業的趨勢，以及其危與機，有效規劃企業的長遠發展。決賽時則會選出6強得獎團隊，於DXT周年大會期間的頒獎典禮上宣布結果。

選拔比賽的評審團將基於以下標準評分：

設計創新性（15％）

科技創新性（15％）

商業創新性（25％）

團隊背景（25％）

財務規劃（15％）

社會/環境影響（5％）

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責任編輯：馬意文

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