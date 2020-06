【美國示威】弗洛伊特外甥女控訴：「這是仇恨犯罪」【有片】

▲ 弗洛伊特的外甥女在喪禮上演講,指控「這不只是謀殺,而是仇恨犯罪。」

美國黑人弗洛伊特被白人警員壓頸制伏後身亡,引起全國爆發反種族歧視和反警暴的示威衝突。弗洛伊特喪禮在周二(9日)得州休斯敦舉行,約500人出席。席間,弗洛伊特的外甥女演講,指控「這不只是謀殺,而是仇恨犯罪。」

弗洛伊特的外甥女威莉(Brooke Williams)在弗洛伊特於休斯頓的喪禮上演講,感謝各界對已故舅舅弗洛伊特的支持。她形容,弗洛伊特是社運人士,並表明只要她有一息尚存,公義終將得以伸張( 'justice would be served' )。

威莉指控4名被革職的警察,眼看弗洛伊特不斷求饒、求救,但警員的膝蓋只是壓得更緊,至舅舅的靈魂離開身體:

「這不只是謀殺,而是仇恨犯罪。」(This is not just murder, but a hate crime.)

威莉亦控訴,美國法律本身的設計就令美籍非裔處於劣勢,容易失敗。(Laws are already put in place for the african-american system to fail.)

記者:葉芷樺

