【美國示威】弗洛伊特外甥女控訴：「這是仇恨犯罪」【有片】

▲ 弗洛伊特的外甥女在喪禮上演講，指控「這不只是謀殺，而是仇恨犯罪。」

美國黑人弗洛伊特被白人警員壓頸制伏後身亡，引起全國爆發反種族歧視和反警暴的示威衝突。弗洛伊特喪禮在周二（9日）得州休斯敦舉行，約500人出席。席間，弗洛伊特的外甥女演講，指控「這不只是謀殺，而是仇恨犯罪。」

弗洛伊特的外甥女威莉（Brooke Williams）在弗洛伊特於休斯頓的喪禮上演講，感謝各界對已故舅舅弗洛伊特的支持。她形容，弗洛伊特是社運人士，並表明只要她有一息尚存，公義終將得以伸張（ 'justice would be served' ）。

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威莉指控4名被革職的警察，眼看弗洛伊特不斷求饒、求救，但警員的膝蓋只是壓得更緊，至舅舅的靈魂離開身體：

「這不只是謀殺，而是仇恨犯罪。」(This is not just murder, but a hate crime.)

威莉亦控訴，美國法律本身的設計就令美籍非裔處於劣勢，容易失敗。(Laws are already put in place for the african-american system to fail.)

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記者：葉芷樺

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