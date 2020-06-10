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【美國示威】弗洛伊德外甥女控訴：「這是仇恨犯罪」【有片】

環球社會熱點 12:24 2020/06/10

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弗洛伊德的外甥女在喪禮上演講，指控「這不只是謀殺，而是仇恨犯罪。」

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸制伏後身亡，引起全國爆發反種族歧視和反警暴的示威衝突。弗洛伊德喪禮在周二（9日）得州休斯敦舉行，約500人出席。席間，弗洛伊德的外甥女演講，指控「這不只是謀殺，而是仇恨犯罪。」

弗洛伊德的外甥女威莉（Brooke Williams）在弗洛伊德於休斯頓的喪禮上演講，感謝各界對已故舅舅弗洛伊德的支持。她形容，弗洛伊德是社運人士，並表明只要她有一息尚存，公義終將得以伸張（ 'justice would be served' ）。

美國監警機構指警員歧視 8歲黑人男童持棍玩耍被捕

【美國示威】「不抗爭比疫情更危險」 醫學界搬龍門遭質疑

威莉指控4名被革職的警察，眼看弗洛伊德不斷求饒、求救，但警員的膝蓋只是壓得更緊，至舅舅的靈魂離開身體：

「這不只是謀殺，而是仇恨犯罪。」(This is not just murder, but a hate crime.)

威莉亦控訴，美國法律本身的設計就令美籍非裔處於劣勢，容易失敗。(Laws are already put in place for the african-american system to fail.)

【美國示威】跪頸警員提堂 保釋金增至近千萬

【美國示威】明市市長在弗洛伊德棺前下跪灑淚【有片】

記者：葉芷樺

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