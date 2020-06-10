【科技抗疫】蘋果新冠肺炎篩查工具更新　可匿名報吿健康狀況

▲ 為保障用戶私隱，蘋果日前更新COVID-19篩查工具功能，用戶可選擇匿名與衛生部門報告健康狀況。

蘋果（Apple）早前聯同美國疾病管制與預防中心（CDC）﹑白宮和聯邦緊急事務管理署，推出「Apple COVID-19」的網站應用程式，助用戶初步分析是否出現新冠肺炎病徵，並判斷是否需要作進一步的測試。為保障用戶私隱，蘋果日前更新COVID-19篩查工具功能，用戶可選擇匿名與衛生部門報告健康狀況，蘋果亦確保不會分享任何個人身份信息。

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外國科技網站TechCrunch報道指，蘋果最新版本的Apple COVID-19篩查工具，將不會強制用家輸入個人資料，用家可選擇匿名查詢。若用家依然願意填寫個人資料訊息，蘋果亦保證內容不會用作識別個人身份，僅會用於評估及管理新冠肺炎疫情發展。

Apple COVID-19的篩查工具主要是讓用戶回答一系列問題，包括身體健康狀況、近期接觸情況、14天內有沒有去過存有疫情的國家等，其後就會獲得CDC提供下一步建議。而早前外界就批評，相關工具或存在私隱問題風險，恐用家個人資料外洩，因此蘋果決定解決用家疑慮，更新工具。

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責任編輯：曾曉汶

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