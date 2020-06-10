【國泰航空重組】港府認購195億元國泰優先股　優先在何方？

▲ 港府認購國泰優先股，優先在哪裡？

國泰航空 （00293） 周二（9日）提出390億元資本重組計劃，港府承擔的273億元中，主要為認購優先股和過渡貸款，優先股總認購金額為195億元。國泰重組前市值僅346億元，令社會重新留意港府優先股對股權架構影響，對國泰而言，發行優先股有何好處及壞處？

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上市公司發行的股票主要分為兩種，即優先股（Preferred Stock）和普通股（Common Shares）。兩者最大區別在於收息、投票權及清盤時剩餘財產的分配。

1. 優先股195億元，港府成大股東？ 何以只持6.08%？

國泰重組前市值346億元，港府大斥195億元認購「優先股」，令社會觀感港府入主國泰。不過，優先股與普通股在財務上，屬不同類別「債務」，好比「蘋果與橙」。不過，兩者都被視為「股份」，不會增加國泰資產負債表的負債水平。

港府認購的優先股規模1.95億股優先股，每股作價100元，與國泰普通股股價大相逕庭。

至於外界所指的完成重組後，港府最多持股6.08%，屬於認購權證安排，與認購優先股無關。根據認購權證安排，港府可以供股價4.68元，認購國泰普通股，額外提供資金，規模達19.5億元，港府僅在行使認購權證才會持有國泰6.08%股權。單單認購優先股，並不影響國泰普通股股權架構。

2. 優先股「優先」在何方？

優先股主要在於清盤時「優先」，若國泰清盤時，優先股股東權益會低於非次級票據、債券等持有人，但會較普通股股東為高。

另外，優先股股東有權優先於普通股股東獲得分配已議定股息及收息，惟股息率是固定。而普通股股東則根據公司的派息政策獲得股息，不過，即使公司於財年內錄得盈利也未必會派息。

此次國泰向港府發行優先股條款中訂明，股息率是按年數逐級遞增的，首3年的年利率為3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，餘下年期則為9厘。另外，股息按每半年支付一次。

3. 優先股限制在哪？為何沒有港府委派董事？

優先股於清盤、派息權利較普通股優先，但在普通股股東股東大會，持優先股的港府沒有投票權，因此港府不能透過擁有的優先股而影響國泰作決策。

今次條款亦提到，只要港府繼續為任何優先股的持有人，或在過渡貸款中的任何金額尚未償還前，有權委任兩名觀察員參與國泰董事局會議，亦只是作監察角色。

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