【國泰資本重組】國泰獲政府「泵水」 券商唱淡前景齊削價

▲ 國泰宣佈390億元資本重組計劃後，大和、瑞信、富瑞均下調國泰目標價。

國泰 （00293） 宣佈390億元的資本重組計劃，當中273億元由香港政府支持，餘下117億則通過「11供7」供股集資。券商普遍認為，資本重組計劃將緩解國泰的流動性問題，但國泰業務前景依然黯淡，加上計劃對股權造成稀釋，多家大行下調國泰評級及目標價。

國泰今日早市一度升19%，截至11時56分，升幅收窄至1.9%，報8.98元，成交4.8億元。

瑞信在報告中指出，資本重組計劃紓緩國泰流動性憂慮，公司現時每月現金支出達25至30億元，預計資金可支持國泰在沒收入的情況下營運1年。不過該行表示，由於缺乏本地網絡，國泰復甦前景依然黯淡，同時競爭仍非常激烈，預計第三季度收入仍受疲弱需求拖累，短期管理層將繼續聚焦通過減薪、無薪假等措施保留現金。

瑞信將國泰目標價由8.2元調低至7.1元，評級由「中性」下調至「跑輸大市」。

大和則指，國泰實行資本重組後，原先股份將被攤薄43%，短期或為股價帶來沽壓。該行削國泰目標價24%至6.5元，評級由「持有」下調至「沽售」。

富瑞同樣將國泰目標價由9.9元下調至8.3元，維持「持有」評級。

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編輯：陳健婷