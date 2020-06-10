【趣話財經】科網企業都鍾意買日本野？　騰訊藉日本擴大動漫版圖

騰訊 （00700） 一直在擴大自己的版圖，最近又投資了兩間日本遊戲公司。根據外媒報導，騰訊認為日本娛樂輸出一直感興趣，只要有好的發行及營銷，就能為公司帶動龐大收入。在收購遊戲公司Supercell及Epic Games後，公司計劃進一步入股日本的開發商及製作室，除了在董事會佔一席位外，更可優先獲得新IP內容。

早前公司已收購日本的影音及遊戲軟體公司Marvelous兩成股權，同時把騰訊日本的負責人帶到董事會，獲得IP授權及產品綫資訊；同時又投資電子遊戲開發商白金工作室，後者創辦人表示祭訊不會影響公司管理及創作自主。

事實上，公司一直有開發自己的IP以及投資內地第三方的IP，不過進度不夠，未必能滿足市場的期望。為了更上一層樓，因此騰訊把目光放到日本亦不令人意外。不知騰訊入股，對日本遊戲及動漫的粉絲是好消息還是壞消息呢？

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