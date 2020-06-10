▲ 美國首名非裔空軍參謀長誕生 彭斯罕見主持表決

美國反種族示威未歇，首名非裔空軍參謀長誕生。國會參議院一致通過任命，副總統彭斯罕見主持表決環節。總統特朗普稱，這是美國歷史性的一天，期待與參謀長緊密合作。空軍參謀長是美國空軍高層之一，直接受命於空軍部長管理空軍。

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參議院周二（9日）以98票贊成、0票反對票，一致通過由58歲布朗（Charles Brown）出任空軍參謀長。彭斯（Mike Pence）罕見主持投票，並指昨日是「國家歷史性的一天」。

現任美國太平洋空軍司令的布朗，料8月初宣誓上任。他是一名資深機師，軍旅飛行總時數超過2900小時，戰鬥機飛行時數多達130小時。

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布朗上周五（5日）在太平洋空軍司令的官方Twitter發放一段影片，講述自己的終生目標，是對抗種族歧視和適應以白人主導的競爭。他表示：

「我是隊中唯一的非洲裔美國人；作為高級官員，我也是房間裡唯一的非洲裔美國人......我與同齡的人穿上相同的飛行服，胸前有同樣的翅膀（徽章），遭到另一名軍事質疑：『你是機師嗎？』」

美國空軍發新聞稿稱，布朗1984年畢業於德州理工大學（Texas Tech University）。他曾在不同部隊服役，擔任過美國空軍學校F-16戰鬥機教練。

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記者：鄧燕君