【中澳角力】「澳洲是最安全留學地」澳洲斥中方歧視指控無理

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中國及澳洲緊張關係加劇，中國繼對澳洲大麥徵關稅後，再對澳洲發留學預警，指當地歧視華人問題嚴重，籲國民謹慎考慮赴澳留學。當地院校隨即反駁中方指控，強調澳洲對國際學生來講不安全講法不實。政府官員亦稱澳洲種族多元，反而是國際生安全選擇。
由澳洲最著名8間大學組成的澳洲八校聯盟（Group of Eight）行政總裁Vicki Thomson表示，知悉中國教育部指控後，已聯絡中國駐澳洲大使館，了解中方所指的攻擊留學生情況，希望合作解決問題。
惟使館未能列舉出具體事項，亦未能給出建議。她直指，中方的指控令人失望、十分無理（very disappointing and unjustified），教育界已被捲入政治爭議，變成最新的攻擊目標。
【澳洲升學】教育部對澳洲發留學預警 華春瑩：歧視華人層出不窮
澳洲教育大臣Dan Tehan發聲明，指澳洲成功的種族多元，正正基於尊重所有澳洲人及訪客，包括國際學生，不論種族、宗教。他直斥中方指控不實，指澳洲反而是世界最安全的留學地點之一。
中國教育部周二對澳洲發出留學預警，指澳洲在疫情期間，多次發生針對亞裔的歧視性事件，提醒留學生要謹慎選擇。外交部發言人華春瑩則表示，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮。
中國是澳洲最大留學生來源，每年多達60.8萬人，相關學費收入對當地教育界十分重要。
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責任編輯：文青青
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