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【中澳角力】「澳洲是最安全留學地」澳洲斥中方歧視指控無理

環球社會熱點 11:45 2020/06/10

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澳洲高教界反駁中方澳洲留學預警，強調國際學生在澳不安全指控不實。

中國及澳洲緊張關係加劇，中國繼對澳洲大麥徵關稅後，再對澳洲發留學預警，指當地歧視華人問題嚴重，籲國民謹慎考慮赴澳留學。當地院校隨即反駁中方指控，強調澳洲對國際學生來講不安全講法不實。政府官員亦稱澳洲種族多元，反而是國際生安全選擇。

【中澳貿易戰】中國對澳洲投資跌6成 轉至一帶一路國家

【美國示威】美黑人受警暴機率高白人4倍 差過英、澳發達國家

由澳洲最著名8間大學組成的澳洲八校聯盟（Group of Eight）行政總裁Vicki Thomson表示，知悉中國教育部指控後，已聯絡中國駐澳洲大使館，了解中方所指的攻擊留學生情況，希望合作解決問題。

惟使館未能列舉出具體事項，亦未能給出建議。她直指，中方的指控令人失望、十分無理（very disappointing and unjustified），教育界已被捲入政治爭議，變成最新的攻擊目標。

【澳洲升學】教育部對澳洲發留學預警 華春瑩：歧視華人層出不窮

【中澳貿易戰】澳洲官員：久等中國電話 關稅磋商無期

澳洲教育大臣Dan Tehan發聲明，指澳洲成功的種族多元，正正基於尊重所有澳洲人及訪客，包括國際學生，不論種族、宗教。他直斥中方指控不實，指澳洲反而是世界最安全的留學地點之一。

中國教育部周二對澳洲發出留學預警，指澳洲在疫情期間，多次發生針對亞裔的歧視性事件，提醒留學生要謹慎選擇。外交部發言人華春瑩則表示，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮。

澳洲法院裁定 傳媒要為網民誹謗留言負責

中國是澳洲最大留學生來源，每年多達60.8萬人，相關學費收入對當地教育界十分重要。

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責任編輯：文青青

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