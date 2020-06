【美國示威】防長反對出兵鎮壓 特朗普曾怒稱「炒魷」

▲ 美媒報道指,美國國防部長埃斯珀大力反對出兵,特朗普為此震怒,更曾表示要解僱埃斯珀。

美國有黑人遭白人警員跪殺致死,觸發全國大規模示威。美國總統特朗普曾表示要出兵鎮壓,更被揭遭到軍方高層反對。美媒報道指,美國國防部長埃斯珀大力反對出兵,特朗普為此震怒,曾有意解僱埃斯珀,但經白宮顧問勸告後收回念頭。

特朗普(Donald Trump)6月1日曾威脅出兵鎮壓示威,其後國防部調動1,600名美軍士兵到首都華盛頓外圍待命。但防長埃斯珀(Mark Esper)卻唱反調,表明不支持特朗普引用叛亂法(Insurrection Act),以士兵鎮壓示威的想法。

美國《華爾街日報》引述知情官員指,特朗普上周打算辭退埃斯珀,當時更詢問數名白宮顧問的意見。但顧問認為目前幾乎無合格人選可接替防長一職,更指國防部沒有確定的部長人選,將影響特朗普的總統大選選情。

顧問又向特朗普表示,埃斯珀在處理國家安全問題有豐富經驗,過往亦支持特朗普退出《開放天空條約》等主張,認為特朗普不值得為出兵分歧而改革内閣。

知情官員更透露:

那是糟糕的一天,總統幾乎對他(埃斯珀)失去信心,不過最終仍決定讓埃斯珀留任。

(It was a bad day, the president was close to losing confidence in him. Ultimately, he decided to keep him in place.)

據悉,埃斯珀當時也意識到特朗普的想法,自己也對出兵分歧而感沮喪,曾打算主動遞信辭職,但經助手等人勸說後才打消念頭。

白宮和國防部都未有就消息作回應。但白宮早前的回應明顯反映,特朗普對埃斯珀的態度有所轉變。

白宮發言人麥肯内尼(Kayleigh McEnany)上周較早時,被問到特朗對埃斯珀反對出兵的想法時,回應耐人尋味,稱埃斯珀至今仍是防長,又指若總統對他失去信心,在場記者將率先得知。

但麥肯内尼上周末於一份聲明中卻轉口風,稱讚埃斯珀在保護國家、確保人民對各個場所的安全有信心方面,發揮了重要作用。

