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【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享）

金融經濟 12:39 2020/06/10

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大型中概股網易 （09999） 明日掛牌前夕，港交所 （00388） 股價今早高見297元，再撲300元大關。港交所上升動力，部份源於大行瑞銀加入唱好行列，大幅上調目標價逾四成半至366元，暫為全城最牛。瑞銀看好港交所，正是基於中概股回歸帶來的額外成交。

...

欄名 : 交易講場

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