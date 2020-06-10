【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 金融經濟 12:39 2020/06/10 分享： 大型中概股網易 （09999） 明日掛牌前夕，港交所 （00388） 股價今早高見297元，再撲300元大關。港交所上升動力，部份源於大行瑞銀加入唱好行列，大幅上調目標價逾四成半至366元，暫為全城最牛。瑞銀看好港交所，正是基於中概股回歸帶來的額外成交。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 恒指突破25000關 弱美元係最大功臣?（訂戶專享） 2020/06/09 恒指突破25000關 弱美元係最大功臣?（訂戶專享） 納指又新高 新經濟股染藍為恒指添動力 2020/06/08 納指又新高 新經濟股染藍為恒指添動力 新股凍資未壓倒港股 資金推動可追落後（訂戶專享） 2020/06/05 新股凍資未壓倒港股 資金推動可追落後（訂戶專享） 做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享） 2020/06/04 做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享） 港滙再迫強方 脫鈎外滙管制謠傳不攻自破（訂戶專享） 2020/06/03 港滙再迫強方 脫鈎外滙管制謠傳不攻自破（訂戶專享） 香港交易所（00388） 京東（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 第二上市 中國概念股 港股通 IPO 印花稅 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入